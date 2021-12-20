"Омікрон" в Україні: у МОЗ дали поради, як захиститись від нового штаму COVID-19
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За словами голови МОЗ, ці поради допоможуть уникнути розповсюдження нового штаму COVID-19
Новий штам коронавірусу "Омікрон" вже зафіксували в Україні. Його симптоми суттєво відрізняються від вже відомих світу штамів, а отже виникає питання, яким чином від нього вберегтися.
Як зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу, в Україні є загроза поширення штаму "Омікрон", а тому слід дотримуватися певних протиепідемічних заходів.
Топ-5 порад від МОЗ, як захиститись від штаму "Омікрон"
- Вакцинуйтесь від коронавірусу
Щеплення від COVID-19 радять робити якомога швидше, оскільки вакцинація може вберегти від тяжкого перебігу хвороби та летальних наслідків.
- Носіть маску, дотримуйтесь дистанції та тримайте руки чистими
Ці прості протиепідемічні заходи дійсно допомагають захиститися від коронавірусу та захистити власне здоров’я. Щобільше, засоби індивідуального захисту допомагають запобігти жорсткому карантину, а в сукупності з вакцинацією дозволять контролювати поширення вірусу та жити нормальним життям.
- Утримайтесь від подорожей, якщо не вакциновані
У Міністерстві охорони здоров’я радять утриматись від подорожей тих людей, які знаходяться у групі ризику. А особливо, якщо такі громадяни не пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, не хворіли на нього, чи мають супутні ускладнення, які можуть призвести до важкого перебігу хвороби.
"Ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення недуги", – заявив Ляшко.
- Зробіть зустрічі зі знайомими безпечними
У МОЗ не радять збиратися під час карантину великими компаніями та ще й у закритих приміщеннях, де вірус поширюється дуже швидко. На свята українцям рекомендують збиратися у компаніях на відкритому повітрі.
- Перевіряйте правдивість інформації
У МОЗ вважають, що правдива інформація також допомагає вберегти життя, тому міністерство радить отримувати всі актуальні дані з надійних джерел. Тоді як фейки можуть становити загрозу для життя і здоровʼя людей і заважають ухвалювати правильні рішення щодо здоровʼя.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Раніше у МОЗ повідомляли, що у більшості випадків "Омікрон" протікає у легкій формі та поки що суттєвих побоювань не викликає, адже жодного летального випадку, спричиненого хворобою, не виявлено. Це може бути зумовлено з тим, що оновлену мутацію зазвичай виявляли у вже вакцинованих пацієнтів, а третина з них вже навіть встигла пройти ревакцинацію.
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