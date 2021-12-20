"Омікрон" в Україні: у МОЗ дали поради, як захиститись від нового штаму COVID-19

За словами голови МОЗ, ці поради допоможуть уникнути розповсюдження нового штаму COVID-19

Новий штам коронавірусу "Омікрон" вже зафіксували в Україні. Його симптоми суттєво відрізняються від вже відомих світу штамів, а отже виникає питання, яким чином від нього вберегтися.

Як зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу, в Україні є загроза поширення штаму "Омікрон", а тому слід дотримуватися певних протиепідемічних заходів.

Топ-5 порад від МОЗ, як захиститись від штаму "Омікрон"

Вакцинуйтесь від коронавірусу

Щеплення від COVID-19 радять робити якомога швидше, оскільки вакцинація може вберегти від тяжкого перебігу хвороби та летальних наслідків.

Читайте також: Категорія Україна Вакцинація від "корони": все, що потрібно знати (інфографіка) Минулої доби від коронавірусу в Україні щепили понад 268 тисяч людей.

Носіть маску, дотримуйтесь дистанції та тримайте руки чистими

Ці прості протиепідемічні заходи дійсно допомагають захиститися від коронавірусу та захистити власне здоров’я. Щобільше, засоби індивідуального захисту допомагають запобігти жорсткому карантину, а в сукупності з вакцинацією дозволять контролювати поширення вірусу та жити нормальним життям.

Утримайтесь від подорожей, якщо не вакциновані

У Міністерстві охорони здоров’я радять утриматись від подорожей тих людей, які знаходяться у групі ризику. А особливо, якщо такі громадяни не пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, не хворіли на нього, чи мають супутні ускладнення, які можуть призвести до важкого перебігу хвороби.

"Ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення недуги", – заявив Ляшко.

Зробіть зустрічі зі знайомими безпечними

У МОЗ не радять збиратися під час карантину великими компаніями та ще й у закритих приміщеннях, де вірус поширюється дуже швидко. На свята українцям рекомендують збиратися у компаніях на відкритому повітрі.

Перевіряйте правдивість інформації

У МОЗ вважають, що правдива інформація також допомагає вберегти життя, тому міністерство радить отримувати всі актуальні дані з надійних джерел. Тоді як фейки можуть становити загрозу для життя і здоровʼя людей і заважають ухвалювати правильні рішення щодо здоровʼя.

Раніше у МОЗ повідомляли, що у більшості випадків "Омікрон" протікає у легкій формі та поки що суттєвих побоювань не викликає, адже жодного летального випадку, спричиненого хворобою, не виявлено. Це може бути зумовлено з тим, що оновлену мутацію зазвичай виявляли у вже вакцинованих пацієнтів, а третина з них вже навіть встигла пройти ревакцинацію.