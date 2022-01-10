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В Україні зменшиться термін дії COVID-сертифікатів: що відомо

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зміни стосуватимуться сертифікатів про отримання обох щеплень Новина оновлена 10 січня 2022, 14:06
Зміни стосуватимуться сертифікатів про отримання обох щеплень

"Урізати" час дії документів українці вирішили за країнами ЄС

Вже на цьому тижні в Україні можуть ухвалити рішення про зменшення терміну, протягом якого дійсні "зелені" COVID-сертифікати. Поки що ж українські документи про вакцинацію "придатні" протягом року.

Про підготовку змін стало відомо від заступника міністра охорони здоров’я Марії Карчевич в ефірі каналу "1+1".

Чиновниця відповідає за питання цифрового розвитку у Міністерстві. За її словами, у Євросоюзі рішення щодо скорочення терміну дії сертифікатів про вакцинацію було ухвалено ще у грудні 2021 року. Сили набуло воно лише 10 січня 2021-го.

З огляду на те, що Україна всіляко намагається налаштувати роботу із ковідними документами разом із країнами Європи, нам теж доведеться "урізати" сертифікати.

Планується, що вже цього тижня буде ухвалено відповідне рішення. Як і в країнах ЄС, український "зелений" COVID-сертифікат (про дві дози вакцини) буде дійсним протягом 270 днів, тобто 9 місяців. Попередньо "жовтий" сертифікат, який підтверджує отримання лише першого щеплення, залишиться щодо термінів незмінним.

Слід додати, що у МОЗ пообіцяли видавати додаткові сертифікати тим, хто збереться отримати бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби. Як і коли, читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Карантин #Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус #Covid-19 #COVID-сертифікат
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