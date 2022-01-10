В Україні дві області стали "помаранчевими": чи посилять карантин

В одному із регіонів дві доби поспіль перевищено відсоток госпіталізацій ковідних хворих

З понеділка, 10 грудня, в Україні трохи змінилася карта карантинного зонування. Тепер замість загальної "жовтої" зони дві області відповідають критеріям "помаранчевої".

Відповідну інформацію у своєму звіті опублікувало МОЗ України.

Проблеми з епідеміологічною ситуацією спостерігаються на Сумщині та Херсонщині.

Карантинне зонування в Україні 10 січня

У Сумській області перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків "корони". За норми <20% тут показник досягає 21%. До цього дві доби цифри трималися в небезпечній близькості до порогу — на позначці 19,8%.

Херсонська область вже два дні поспіль показує негативну динаміку щодо кількості госпіталізацій. 9 січня ця цифра досягала 78,6%, на ранок 10 числа — вже 60%. При цьому нормою вважаються показники рівні чи менше 50%.

Варто наголосити, що "помаранчева" зона не є індикатором додавання нових карантинних вимог. Вона лише демонструє, що регіон перебуває в небезпечній близькості до "червоної", де епідправила все ж таки суворіші.

Нагадаємо, що Україна перейшла до "жовтої" зони, починаючи з 30 грудня. "Телеграф" докладно розповідав, які вимоги діють за такого карантинного зонування.

Також ми повідомляли, що незабаром в Україні може знову розпочатися збільшення кількості хворих на коронавірус. Виною всьому — поширення "Омікрон"-варіанту COVID-19.