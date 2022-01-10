Повысился процент выздоровевших: свежая COVID-статистика на 10 января
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Незначительное возрастание зафиксировано и по количеству госпитализированных пациентов
Утро понедельника и новую трудовую неделю Украина начинает с 1 969 новыми случаями COVID-19. Такое количество заболевших является одним из самых низких за несколько последних недель, а также почти на тысячу преуменьшает показатели предыдущих суток.
Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава.
Отметим, что всего за предыдущий день "корону" успели подтвердить у 94 детей, а также 41 медицинского работника.
Общие же статистические показатели по Украине зафиксировали:
- общее количество заболевших — 1 969 (накануне — 2 810);
- госпитализированных — 1064 (прежде — 840);
- победивших ковид — 3517 (ранее — 2 818);
- летальных случаев — 86 (на утро воскресенья — 75).
Лидером по количеству заболевших уже который день подряд остается Киев. Здесь за сутки заболело 398 человек. Также в ТОПе областей насчет распространения коронавируса находятся Харьковская (192), Киевская (135), Львовская (130) и Одесская (113) области. Меньше всего заболело на Донетчине — восемь случаев.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в мире начали регистрировать пациентов с необычным вариантом коронавируса — "Дельтакроном". Название только подчеркивает факт, что эта мутация означает соединение "Омикрона" и "Дельты".
Также мы рассказывали, какое осложнение может начаться у маленьких детей, подхвативших "омикрон"-вариант коронавируса.
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