Повысился процент выздоровевших: свежая COVID-статистика на 10 января

Незначительное возрастание зафиксировано и по количеству госпитализированных пациентов

Утро понедельника и новую трудовую неделю Украина начинает с 1 969 новыми случаями COVID-19. Такое количество заболевших является одним из самых низких за несколько последних недель, а также почти на тысячу преуменьшает показатели предыдущих суток.

Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава.

Отметим, что всего за предыдущий день "корону" успели подтвердить у 94 детей, а также 41 медицинского работника.

Общие же статистические показатели по Украине зафиксировали:

общее количество заболевших — 1 969 (накануне — 2 810);

(накануне — 2 810); госпитализированных — 1064 (прежде — 840);

(прежде — 840); победивших ковид — 3517 (ранее — 2 818);

(ранее — 2 818); летальных случаев — 86 (на утро воскресенья — 75).

Лидером по количеству заболевших уже который день подряд остается Киев. Здесь за сутки заболело 398 человек. Также в ТОПе областей насчет распространения коронавируса находятся Харьковская (192), Киевская (135), Львовская (130) и Одесская (113) области. Меньше всего заболело на Донетчине — восемь случаев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в мире начали регистрировать пациентов с необычным вариантом коронавируса — "Дельтакроном". Название только подчеркивает факт, что эта мутация означает соединение "Омикрона" и "Дельты".

Также мы рассказывали, какое осложнение может начаться у маленьких детей, подхвативших "омикрон"-вариант коронавируса.