В Украине две области стали "оранжевыми": ужесточат ли карантин
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В одном из регионов двое суток подряда превышен процент госпитализаций ковидных больных
С понедельника, 10 декабря, в Украине слегка изменилась карта карантинного зонирования. Теперь вместо общей "желтой" зоны две области отвечают критериям "оранжевой".
Соответствующую информацию в своем отчете опубликовал Минздрав Украины.
Проблемы с эпидемиологической ситуацией наблюдаются на Сумщине и Херсонщине.
В Сумской области превышен коэффициент выявления новых случаев "короны". При норме <20% здесь показатель достигает 21%. До этого двое суток цифры держались в опасной близости к "порогу" — на отметке 19,8%.
Херсонская область уже два дня подряд показывает негативную динамику по количеству госпитализаций. 9 января эта цифра достигала 78,6%, на утро 10 числа — уже 60%. При этом нормой считаются показатели равные или меньше 50%.
Стоит подчеркнуть, что "оранжевая" зона не является индикатором добавления новых карантинных требований. Она лишь демонстрирует, что регион находится в опасной близости к "красной", где эпидправила все же строже.
Напомним, что Украина перешла в "желтую" зону, начиная с 30 декабря. "Телеграф" подробно рассказывал, какие требования действуют при таком карантинном зонировании.
Также мы сообщали, что вскоре в Украине может снова начаться увеличение количества больных коронавирусом. Виной всему — распространение "Омикрон"-варианта COVID-19.
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