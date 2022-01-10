В Украине две области стали "оранжевыми": ужесточат ли карантин

В одном из регионов двое суток подряда превышен процент госпитализаций ковидных больных

С понедельника, 10 декабря, в Украине слегка изменилась карта карантинного зонирования. Теперь вместо общей "желтой" зоны две области отвечают критериям "оранжевой".

Соответствующую информацию в своем отчете опубликовал Минздрав Украины.

Проблемы с эпидемиологической ситуацией наблюдаются на Сумщине и Херсонщине.

Карантинное зонирование в Украине 10 января

В Сумской области превышен коэффициент выявления новых случаев "короны". При норме <20% здесь показатель достигает 21%. До этого двое суток цифры держались в опасной близости к "порогу" — на отметке 19,8%.

Херсонская область уже два дня подряд показывает негативную динамику по количеству госпитализаций. 9 января эта цифра достигала 78,6%, на утро 10 числа — уже 60%. При этом нормой считаются показатели равные или меньше 50%.

Стоит подчеркнуть, что "оранжевая" зона не является индикатором добавления новых карантинных требований. Она лишь демонстрирует, что регион находится в опасной близости к "красной", где эпидправила все же строже.

Напомним, что Украина перешла в "желтую" зону, начиная с 30 декабря. "Телеграф" подробно рассказывал, какие требования действуют при таком карантинном зонировании.

Также мы сообщали, что вскоре в Украине может снова начаться увеличение количества больных коронавирусом. Виной всему — распространение "Омикрон"-варианта COVID-19.