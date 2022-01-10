Бустер против COVID-19: где можно сделать и что будет с сертификатом

При получении третьей дозы вакцины цвет ковидного документа останется прежним, "зеленым"

Начиная с 6 января в Украине уже можно записаться на получение третьей, бустерной дозы вакцины против коронавирусной болезни. Сделать это может каждый желающий, и особых хлопот такое решение предоставить не должно.

Тонкости очередной вакцинации раскрыла замминистра здравоохранения Украины Мария Карчевич в эфире канала "1+1".

По ее словам, процесс бустерной вакцинации весьма простой. Тем более, что в стране полностью хватает препаратов, дабы обеспечить третьей дозой всех желающих.

Где привиться?

Бустер можно получить в любом из центров вакцинации, который будет удобен именно вам. Главное условие — прохождение полугодичного срока с момента второй прививки от "короны".

При этом Карчевич подчеркивает: решение привиться может принять как лично сам человек, так и его лечащий врач, проявляющий инициативу.

Отметим, что за несколько дней от старта бустерной ревакцинации в Украине этой возможностью воспользовалось более 20 тысяч человек.

Бустерная или дополнительная?

Часто в СМИ можно встретить словосочетание "дополнительная доза вакцины". Проводить знак равенства с бустером в этом случае не стоит.

Дополнительную прививку рекомендуют делать людям, которые не получили достаточной защиты после предыдущих двух прививок. В эту категорию относятся люди с серьезными заболеваниями (ВИЧ или рак), делавшие переливание крови или трансплантацию органов и т.п.

Дополнительная прививка помогает сформировать хотя бы изначальный иммунитет организма перед коронавирусом. Бустер — усиливает его.

Добавим также, что дополнительную прививку можно делать уже спустя 28 дней после того, как получена вторая доза вакцины. За бустерной дозой лучше всего обращаться через 6-9 месяцев после окончания предварительного курса вакцинации.

Что с сертификатами?

Дополнительная и бустерная прививки различаются и в плане документации.

Первая, к примеру, не продлевает срок действия имеющихся в наличии ковидных сертификатов.

А вот бустер — да. Но и здесь есть свой нюанс. После того, как бустерная доза вакцины будет введена, а информация о ней появится в системе, документы должны обновиться. При этом их срок действия будет продлен на 270 дней, но не от изначального окончания предыдущего (спустя год), а со дня получения вами третьей прививки. Впрочем, это не столь страшно, ведь в Украине планируют в целом "урезать" срок действия такого документа.

В сертификате, к слову, будут указаны все три вакцинации и препараты, которыми они были осуществлены.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине прогнозируют рост заболеваемости, который по итогу выльется в новую волну коронавирусной болезни. Её связывают с более заразным "Омикрон"-вариантом COVID-19. При этом представители ВОЗ предупреждают: недооценивать эту мутацию не стоит, даже если она протекает легче по сравнению с остальными. Влияние на иммунитет все равно пагубное, к тому же регистрируются и смертельные случаи.