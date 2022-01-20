Показатели заболеваемости снова зашкаливают: COVID-статистика на 19 января

Печальное лидерство одержала Ивано-Франковщина — с почти тремя тысячами новых больных

Утро четверга, 19 января, Украина начала с 18 479 новыми кейсами коронавирусной болезни. Такая цифра значительно превышает показатели предыдущих суток, а также "отбрасывает" ситуацию по заболеваемости на почти два месяца назад.

Свежие данные опубликовали в пресс-службе Минздрава.

Отметим, что из общего количества случаев 2044 зарегистрированы у детей, 492 — у медицинских сотрудников.

Всего же по состоянию на 19 января в Украине:

заболели — 18 479 человек (ранее — 12 815);

человек (ранее — 12 815); госпитализированы — 2 151 человек (прежде — 2 401);

человек (прежде — 2 401); выздоровели — 4 446 человек (накануне — 5 413);

человек (накануне — 5 413); скончались из-за ковида — 131 человек (днем ранее — 163).

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Абсолютным лидером по количеству инфицированных стала Ивано-Франковская область — здесь за сутки выявлено 2 777 случаев. Также в пятерку лидеров вошли Киев (1409), Львовская (1440), Сумская (1137) и Тернопольская (1145) области.

Отметим, что подобные показатели — близкие к 20 тысячам за сутки — в последний раз фиксировались в Украине еще два месяца назад.

Статистика коронавируса в Украине

Напомним, что новую волну заболевания ранее связывали с распространением "Омикрон"-варианта COVID-19. "Телеграф" же писал, какие главные симптомы этой болезни выделили специалисты Минздрава.