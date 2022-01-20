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Карантин ужесточили уже 7 областей: какие регионы стали "оранжевыми" и что там запрещается

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Украине 7 регионов усилили карантин и перешли в "оранжевую" зону Новость обновлена 20 января 2022, 09:31
В Украине 7 регионов усилили карантин и перешли в "оранжевую" зону

Худшие показатели зафиксировали в Ивано-Франковской области.

В Украине на фоне всплеска новых случаев коронавируса выросло количество зон "оранжевого" уровня эпидемических ограничений. На утро четверга, 20 января, список пополнили еще две области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Худшая эпидемическая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области, где превышают норму сразу три эпидемических индикатора — количество новых случаев, уровень госпитализаций и динамика.

По двум показателям в "оранжевую" зону попала Черновицкая область — здесь зашкаливает коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

Еще в четырех областях – Житомирская, Ровенская, Сумская и Тернопольская – превышает норму коэффициент выявления случаев инфицирования.

А во Львовской области пошла вверх динамика уровня госпитализаций.

Эпидемическая ситуация в регионах по данным Минздрава
Эпидемическая ситуация в регионах по данным Минздрава

Что касается ограничений, то на период адаптивного карантина, который действует в Украине, они следующие:

Карантинные ограничения на период действия адаптивного карантина в Украине
Карантинные ограничения на период действия адаптивного карантина в Украине

Добавим, что за минувшие сутки Ивано-Франковская область стала абсолютным лидером по количеству инфицированных — выявили 2777 больных. Также в пятерку лидеров вошли Киев (1409), Львовская (1440), Сумская (1137) и Тернопольская (1145) области.

Напомним, что по Украине распространяется штамм коронавируса под названием "Омикрон", который симптоматически очень похож на простуду, но значительно смертоноснее. Из-за новой коронавирусной мутации в Украине заговорили о новой волне заболевания.

Теги:
#Украина #Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Оранжевая зона
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