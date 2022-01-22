Коронавирус в Украине набирает обороты: врач назвала дату, когда будет пик новой волны

Среди причин, по которым началась вспышка ковида в Украине – прошедшие праздники и штамм "Омикрон"

Вероятный пик новой волны коронавируса, которая началась в Украине после появления штамма COVID-19 "Омикрон", может произойти в апреле. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила врач-инфекционист Львовской областной инфекционной клинической больницы Леся Радковская.

В Министерстве здравоохранения заявили, что началась новая вспышка коронавируса в Украине. По словам врача, причинами этого стали вероятно активные празднования новогодних праздников, посещение родственников и знакомых. Кроме того, следует учитывать циркуляцию нескольких штаммов. И, несмотря на продолжение пандемии, добавляет медик, население до сих пор пренебрегает личной защитой: люди не носят маски, ходят на работу с признаками ОРВИ, списывая на то, что "продуло" или замерзли.

"Насколько длинной будет волна – никто не спрогнозирует, потому что нереально. Поскольку еще и грипп А и В есть. Новая волна, вероятно, будет на пасхальные праздники (Пасха в 2022 году приходится на 17 апреля. – Ред.). Так же, как и показывает опыт предыдущих лет", — отметила Радковская.

Врач рассказала, что со временем все затихнет и коронавирус станет еще одним вирусом, с которым нам нужно будет жить. Радковская добавила, что преимущественно будут болеть дети, а взрослым поможет поствакцинальный иммунитет или защита вследствие болезни.

Напомним, штамм "Омикрон" впервые был обнаружен в Южной Африке в ноябре 2021 года. В Украине первый случай заражения "Омикроном" зафиксирован в декабре у вернувшегося из ОАЭ пациента.

Как ранее сообщал "Телеграф", вокруг штамма "Омикрон" возникает немало мифов. В ООН объяснили, действительно ли этот вид коронавируса переносится легче, а вакцины против него не эффективны.