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В Украине расширили "красную зону": в список внесли еще одну область

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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"Красная зона" в Украине Новость обновлена 21 января 2022, 18:24
"Красная зона" в Украине

В регионе будут внедрены более жесткие карантинные ограничения

В Украине, где несколькими днями ранее официально признали новую вспышку коронавирусной инфекции, в "красную зону" внесли еще одну область — Ивано-Франковскую.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, именно на Буковине, которой был расширен список "красных" регионов, в последние дни фиксировали существенное превышение количества заболевших ковидом.

Согласно имеющейся информации, представители Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение ввести жесткие карантинные ограничения для жителей Ивано-Франковской области уже с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года. Там официально объявлен "красный" уровень эпидемопасности.

Табличка с карантинным разделением от Минздрава
Табличка с карантинным разделением от Минздрава

В свою очередь напомним, что со следующей недели в "красной зоне", куда попала область, строго запретят работу непродовольственных рынков, театров и кинотеатров, ресторанов, торговых центров и других развлекательных заведений. Запрет также коснется проведения массовых мероприятий в населенных пунктах области.

Автомобильные заправки, аптеки, медицинские учреждения, банковские учреждения и продовольственные магазины будут работать, но там будет введен обязательный масочный режим.

Что касается учебных заведений типа школ, техникумов и вузов, то они смогут работать исключительно при условии стопроцентной вакцинации работников.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице работникам детских садов поставили строгие условия по вакцинации, ведь в городе продолжает расти количество инфицированных коронавирусом. В случае отказа персонала проводить прививку, работа части столичных садов окажется под угрозой.

Теги:
#Ивано-Франковская область #Карантин #Коронавирус #Коронавірус в Україні
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