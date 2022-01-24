Укр

"Тысячу Зеленского" теперь можно потратить на лекарства, но не всем: как это работает

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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"Ковидную" тысячу можно потратить на лекарства Новость обновлена 24 января 2022, 07:39
"Ковидную" тысячу можно потратить на лекарства

Лекарства за "ковидную" тысячу можно купить только гражданам в возрасте от 60 лет.

С 24 января в рамках программы єПідтримка украинские пенсионеры, которые получили прививки двумя дозами вакцины, смогут потратить "ковидную тысячу" на приобретение лекарств.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Соответствующее решение было принято 19 января на заседании Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что вакцинированные люди от 60 лет смогут использовать средства на покупку лекарств в аптечных заведениях и в интернет-аптеках, как по рецепту врача, так и без него. Кроме того, покупать можно лишь те лекарства, которые внесены в Госреестр лекарственных средств.

Средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы не входят в этот список.

Отметим, что "Телеграф" публиковал пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться, кто и каким образом может получить деньги за ковид-вакцинацию.

Также, известно, что больше всего "ковидных" средств украинцы тратят на книги, кино и билеты на поезд.

Теги:
#Кабмин #Вакцинация #Коронавирус #Тысяча гривен #Ковід
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