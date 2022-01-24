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"Тисячу Зеленського" тепер можна витратити на ліки, але не всім: як це працює

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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"Ковідну" тисячу можна витратити на ліки Новина оновлена 24 січня 2022, 07:39
"Ковідну" тисячу можна витратити на ліки

Ліки за "ковідну" тисячу можна купити лише громадянам віком від 60 років.

З 24 січня в рамках програми єПідтримка українські пенсіонери, які отримали щеплення двома дозами вакцини, зможуть витратити "ковідну тисячу" на придбання ліків.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідне рішення було ухвалено 19 січня на засіданні Кабінету Міністрів.

Глава уряду зазначив, що вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти на покупку ліків у аптечних закладах та в інтернет-аптеках, як за рецептом лікаря, так і без нього. Крім того, купувати можна лише ті ліки, які внесено до Держреєстру лікарських засобів.

Кошти з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки або медичні прилади не входять до цього списку.

Зазначимо, що "Телеграф" публікував покрокову інструкцію, яка допоможе розібратися, хто і як може отримати гроші за ковід-вакцинацію.

Також відомо, що найбільше "ковідних" коштів українці витрачають на книги, кіно та квитки на потяг.

Теги:
#Кабмін #Вакцинація #Коронавірус #Тисяча гривень #Ковід
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