"Тисячу Зеленського" тепер можна витратити на ліки, але не всім: як це працює

Ліки за "ковідну" тисячу можна купити лише громадянам віком від 60 років.

З 24 січня в рамках програми єПідтримка українські пенсіонери, які отримали щеплення двома дозами вакцини, зможуть витратити "ковідну тисячу" на придбання ліків.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідне рішення було ухвалено 19 січня на засіданні Кабінету Міністрів.

Глава уряду зазначив, що вакциновані люди від 60 років зможуть використати кошти на покупку ліків у аптечних закладах та в інтернет-аптеках, як за рецептом лікаря, так і без нього. Крім того, купувати можна лише ті ліки, які внесено до Держреєстру лікарських засобів.

Кошти з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки або медичні прилади не входять до цього списку.

Зазначимо, що "Телеграф" публікував покрокову інструкцію, яка допоможе розібратися, хто і як може отримати гроші за ковід-вакцинацію.

Також відомо, що найбільше "ковідних" коштів українці витрачають на книги, кіно та квитки на потяг.