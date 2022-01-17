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Діти зможуть отримати "тисячу Зеленського": на що її можна буде витратити

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Уряд має намір розширити програму "еПідтримка" Новина оновлена 17 січня 2022, 20:51
Уряд має намір розширити програму "еПідтримка"

Міносвіти пропонує виділити кошти для вакцинованих підлітків.

Уряд запропонував розширити програму підтримки постраждалих від коронавірусу галузей, яка передбачає виділення 1000 гривень вакцинованим українцям.

Про це йшлося під час селекторного засідання, передає пресслужба ОПУ.

Зазначається, що представники Міносвіти запропонували виділити гроші за програмою "еПідтримка" вакцинованим підліткам віком 14-18 років. Витратити свою тисячу гривень вони поки що зможуть лише на позашкільну освіту.

Також розглядається можливість запровадити таку саму можливість для дітей віком 12-14 років.

У Кабміні також очікують, що незабаром буде запущено можливість використання коштів людьми у віці 60 років. Там не додали конкретики, проте ймовірно йдеться про те, що люди похилого віку зможуть витратити свою тисячу гривень на ліки.

Як повідомлялося раніше, програму підтримки було запущено в середині грудня минулого року. За перші дні функціонування програми українці встигли витратити понад 200 мільйонів гривень.

Водночас у мережі неодноразово з’являлися "лайфхаки" про те, як купити за ці гроші пиво чи обміняти на "реальні" гроші.

Теги:
#Коронавірус #Тисяча гривень #Covid-19
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