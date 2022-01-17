Дети смогут получить "тысячу Зеленского": на что ее можно будет потратить

Минобразования предлагает выделить средства для вакцинированных подростков.

Правительство предложило расширить программу поддержки пострадавших от коронавируса отраслей, которая предусматривает выделение 1000 гривен вакцинированным украинцам.

Об этом шла речь во время селекторного заседания, передает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что представители Минобразования предложили выделить деньги по программе "еПоддержка" вакцинированным подросткам в возрасте 14-18 лет. Потратить свою тысячу гривен они пока смогут лишь на внешкольное образование.

Также рассматривается возможность ввести такую же возможность для детей в возрасте 12-14 лет.

В Кабмине также ожидают, что вскоре будет запущена возможность использования средств людьми в возрасте 60+. Там не добавили конкретики, однако вероятно речь идет о том, что пожилые люди смогут потратить свою тысячу гривен на лекарства.

Как сообщалось ранее, программа поддержки была запущена в средине декабря прошлого года. За первые дни функционирования программы украинцы успели потратить более 200 миллионов гривен.

Вместе с тем в сети неоднократно появлялись "лайфхаки" о том, как купить за эти деньги пиво или обменять на "реальные" деньги.