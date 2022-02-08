Украинцам подарят смартфоны: кому Зеленский обещает бесплатные гаджеты

Программа Зеленского должна заработать уже этой весной.

Каждому вакцинированному от коронавируса украинскому пенсионеру старше 60 лет президент Украины Владимир Зеленский пообещал выдать по современному смартфону со льготным тарифом на интернет-услуги. Программа заработает уже этой весной.

Соответствующее заявление главы государства прозвучало во вторник, 8 января, во время "Diia summit".

По словам Зеленского, таким образом власти хотят поддержать равный доступ всех украинцев к цифровым услугам.

"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста… Государство в смартфоне – для всех", — заявил президент, отметив, что программа будет запущена уже этой весной.

Президент добавил, что сегодня цифровыми услугами в Украине пользуется около 14 миллионов граждан, хотя еще три года назад "Государство в смартфоне" было настоящим вызовом.

Кроме того, Зеленский анонсировал новую услугу в "Дие", благодаря которой каждый украинец сможет влиять на решения правительства. Речь об опросе среди пользователей приложения, который назвали проектом электронной демократии.

Результаты опроса помогут властям узнать мнение граждан Украины, а команде "Дия" — разрабатывать новые полезные функции для применения.

Напомним, что в настоящее время в Украине все полностью вакцинированные от коронавируса граждане в возрасте 18+ могут получить 1000 гривен компенсации от государства. Средства можно потратить только на определенный перечень услуг, а с 24 января гражданам 60+ позволили тратить эти деньги на покупку лекарств. В феврале власти пообещали пенсионерам дать возможность оплатить с них коммунальные услуги.

Кроме того, скоро деньги за вакцинацию будут давать и подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме уже известных способов потратить их, вроде путешествий, кинотеатров и покупок книг, молодые украинцы также смогут воспользоваться этими деньгами для оплаты образовательных курсов, программ или занятий.