Украинцам подарят смартфоны: кому Зеленский обещает бесплатные гаджеты
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Программа Зеленского должна заработать уже этой весной.
Каждому вакцинированному от коронавируса украинскому пенсионеру старше 60 лет президент Украины Владимир Зеленский пообещал выдать по современному смартфону со льготным тарифом на интернет-услуги. Программа заработает уже этой весной.
Соответствующее заявление главы государства прозвучало во вторник, 8 января, во время "Diia summit".
По словам Зеленского, таким образом власти хотят поддержать равный доступ всех украинцев к цифровым услугам.
"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста… Государство в смартфоне – для всех", — заявил президент, отметив, что программа будет запущена уже этой весной.
Президент добавил, что сегодня цифровыми услугами в Украине пользуется около 14 миллионов граждан, хотя еще три года назад "Государство в смартфоне" было настоящим вызовом.
Кроме того, Зеленский анонсировал новую услугу в "Дие", благодаря которой каждый украинец сможет влиять на решения правительства. Речь об опросе среди пользователей приложения, который назвали проектом электронной демократии.
Результаты опроса помогут властям узнать мнение граждан Украины, а команде "Дия" — разрабатывать новые полезные функции для применения.
Напомним, что в настоящее время в Украине все полностью вакцинированные от коронавируса граждане в возрасте 18+ могут получить 1000 гривен компенсации от государства. Средства можно потратить только на определенный перечень услуг, а с 24 января гражданам 60+ позволили тратить эти деньги на покупку лекарств. В феврале власти пообещали пенсионерам дать возможность оплатить с них коммунальные услуги.
Кроме того, скоро деньги за вакцинацию будут давать и подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме уже известных способов потратить их, вроде путешествий, кинотеатров и покупок книг, молодые украинцы также смогут воспользоваться этими деньгами для оплаты образовательных курсов, программ или занятий.
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