Рус

Зеленський збирає РНБО у незвичному місці: озвучено подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
20
Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 09 лютого 2022, 14:37
Президент України Володимир Зеленський

У Зеленського визначились із датою виїзного засідання

Чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України пройде у місті Харкові.

Про це оприлюднив пресцентр РНБО.

Згідно з наявними даними президент України прибуде на заплановане засідання відомства до Харкова 11 лютого.

Орієнтовний час початку — 15:30.

Новина доповнюється …

Емманюель Макрон намагається довести важливу роль Франції у перемовинах з Росією
Політика
Зеленського схиляють до поступок щодо Донбасу: чим закінчаться спроби Заходу заспокоїти Путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Емманюель Макрон намагається довести важливу роль Франції у перемовинах з Росією
Зеленського схиляють до поступок щодо Донбасу: чим закінчаться спроби Заходу заспокоїти Путіна
Дата публікації
Категорія
Незважаючи на високий ріст зарплат українці продовжують стверджувати, що живуть все гірше та гірше
Зарплати зростають рекордно, але ціни все вищі: чому українці продовжують біднішати
Дата публікації
Категорія
Зустріч Джо Байдена та Емманюеля Макрона
Макрон після Путіна та Зеленського говоритиме з Байденом: планують обговорювати Україну
Дата публікації
Категорія
Вірі було лише 35 років, у неї залишилася дочка-школярка
Добив матір пострілом у голову: відома доля дівчинки, яка залишилася сиротою після масового вбивства в Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: онлайн-трансляція 5-го ігрового дня