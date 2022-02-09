Зеленський збирає РНБО у незвичному місці: озвучено подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 20
У Зеленського визначились із датою виїзного засідання
Чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України пройде у місті Харкові.
Про це оприлюднив пресцентр РНБО.
Згідно з наявними даними президент України прибуде на заплановане засідання відомства до Харкова 11 лютого.
Орієнтовний час початку — 15:30.
Новина доповнюється …
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-