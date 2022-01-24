"Заходу" більше не існує: у РНБО розповіли, у чому проблема ЄС та НАТО

У РНБО кажуть, що демократія у світі під загрозою.

У країнах ЄС та НАТО відбуваються різні внутрішні процеси, деякі з яких створюють загрозу демократії у світі.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв’ю ВВС.

За його словами, у кожній країні відбуваються свої внутрішні політичні процеси, які впливають на зовнішню політику. Серед них і проблеми з коронавірусом, напруга між Китаєм і Тайванем, зміна влади в Німеччині, вибори у Франції та інше.

"Є великі геополітичні процеси, і в кожній країні є свої внутрішні процеси", — сказав Данилов.

Він зазначив, що завдяки їм більша кількість країн взяли на себе зобов’язання щодо допомоги Україні, ніж це було раніше.

За його словами, те, що світова спільнота звернула увагу на те, що в серці Європи триває війна, є "приємним" знаком, але Україну цікавлять практичні речі, наприклад, наявність зброї, щоб зупинити російське вторгнення.

"Коли ця зброя почала надходити в нашу країну — це плюс, такого раніше не було", — каже він.

Водночас він зазначив, що наразі вже не існує такого поняття, як "Захід". Натомість є країни, які стоять на принципах демократії, але є й ті, які ставлять гроші на головне місце своєї політики.

Данилов каже, що проблема полягає в тому, що деякі з таких країн входять до ЄС та НАТО.

Як повідомлялося раніше, колишній нардеп Андрій Сенченко розповів "Телеграфу", що Росія вже давно веде війну проти Заходу, а нині під прицілом Кремля опинилася не лише Україна, а й інші країни Східної та Північної Європи.