"Запада" больше не существует: в СНБО рассказали, в чем проблема ЕС и НАТО

В СНБО говорят, что демократия в мире под угрозой.

В странах ЕС и НАТО происходят разные внутренние процессы, некоторые из которых создают угрозу для демократии в мире.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC.

По его словам, в каждой стране происходят свои внутренние политические процессы. Среди этого и проблемы с коронавирусом, напряжение между Китаем и Тайванем, смена власти в Германии, грядущие выборы во Франции и другое.

"Есть крупные геополитические процессы и в каждой страны есть свои внутренние процессы", — сказал Данилов.

Он отметил, что благодаря им большее количество стран приняли на себя обязательства по помощи Украине, чем это было ранее.

По его словам, то, что мировое сообщество обратило внимание на то, что в сердце Европы продолжается война, является "приятным" знаком, но Украину интересуют практичные вещи, например наличие оружия, чтобы остановить российское вторжение.

"Когда это оружие начало поступать в нашу страну — это плюс, такого раньше не было", — говорит он.

В то же время он отметил, что в настоящее время уже не существует такого понятия, как "Запад". Вместо этого есть страны, которые стоят на принципах демократии, но есть и те, которые ставят деньги во главу своей политики.

Данилов говорит, что проблема заключается в том, что некоторые из таких стран входят в ЕС и НАТО.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", что Россия уже давно ведет войну против Запада, а в настоящее время под прицелом Кремля оказалась не только Украина, но и другие страны Восточной и Северной Европы.