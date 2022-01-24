У нас багато таких "мураєвих": у РНБО розповіли про "п’яту колону" в Україні

У РНБО кажуть, що відстежують людей, пов’язаних із Росією.

Зусилля Росії щодо того, щоб привести своїх людей до влади в Україні, не залишаються поза увагою РНБО.

Про це заявив секретар Ради Олексій Данилов, відповідаючи на запитання про нещодавню інформацію про можливі спроби Москви привести до влади голову партії "Наші" Євгена Мураєва, а також діяльність зв’язаного з ним телеканалу "НАШ".

"Всі представники "п’ятої колони", які перебувають на українській території, відслідковуються відповідними спецслужбами", — сказав він.

При цьому він не став відповідати на запитання про те, чи вважає він Мураєва представником "п’ятої колони", вказавши, що, будучи посадовцем, він не може дозволити собі робити подібні заяви.

"Чи багато у нас таких Мураєвих у країні? Так, вони є. Ми їх усіх знаємо, ви їх усіх знаєте", — сказав Данилов.

При цьому він зазначив, що представники "п’ятої колони" перебувають навіть у Верховній Раді, що може свідчити, що Україна є демократичною країною. Він також додав, що є прихильником того, щоб з діяльністю цих людей "якнайшвидше покінчити".

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що Росія планує привести своїх людей до влади в Україні та розглядає Мураєва як одного з кандидатів.

У Москві після цього звинуватили Лондон у "розпалюванні антиросійських настроїв", а його політику назвали "недалекоглядною".

В Офісі президента ж відповіли, що для них подібна інформація не є новою, а цей сценарій справді міг бути розіграний