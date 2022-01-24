У нас много таких "мураевых": в СНБО рассказали о "пятой колонне" в Украине

В СНБО говорят, что отслеживают людей, связанных с Россией.

Усилия России по тому, чтобы привести своих людей к власти в Украине не остаются без внимания СНБО.

Об этом заявил секретарь Совета Алексей Данилов, отвечая на вопрос о недавней информации о возможных попытках Москвы привести к власти главу партии "Наши" Евгения Мураева, а также о деятельности связанного с ним телеканала "НАШ".

"Все представители "пятой колонны", находящиеся на украинской территории отслеживаются соответствующими спецслужбами", — сказал он.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, считает ли он Мураева представителем "пятой колонны", указав, что будучи должностным лицом он не может позволить себе делать подобные заявления.

"Много ли у нас таких Мураевых в стране? Да, они есть. Мы их всех знаем, вы их всех знаете", — сказал Данилов.

При этом он отметил, что представители "пятой колонны" находятся даже в Верховной Раде, что может свидетельствовать о том, что Украина является демократической страной. Он также добавил, что является сторонником того, чтобы с деятельностью этих людей "как можно быстрее покончить".

Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Россия планирует привести своих людей к власти в Украине и рассматривает Мураева в качестве одного из кандидатов.

В Москве после этого обвинили Лондон в "разжигании антироссийских настроений", а его политику назвали "недальновидной".

В Офисе президента же ответили, что для них подобная информация новой не является, а этот сценарий действительно мог быть разыгран