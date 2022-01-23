"Не до сміху": дипломати Путіна по-своєму "пояснили" дані про "передачу влади" в Україні Мураєву

МЗС РФ розкритикувало британських колег за заяви про спроби змінити владу в Україні

У Росії назвали "анекдотичною" заяву МЗС Великої Британії про наміри привести до влади в Україні проросійського політика Євгена Мураєва.

Про це йдеться у повідомленні посольства РФ у Лондоні.

Кремлівські дипломати звинуватили Британію в "розпалюванні антиросійських настроїв", а її політику назвали "недалекоглядною".

Крім того, у повідомленні вказано, що у заяві британського МЗС у списку людей, яких Кремль хоче привести до влади, зазначено ім’я колишнього нардепа України, який перебуває під російськими санкціями. Очевидно, що йдеться про Мураєва, який потрапив до списку санкцій наприкінці 2018 року.

Крім того, у повідомленні російського посольства містяться слова зі звинуваченнями на адресу Лондона за підтримку України зброєю та розширення військової присутності поблизу кордонів Росії.

Водночас там закликали Лондон припинити "дурні риторичні провокації" та зайнятися дипломатичною роботою із забезпечення безпеки Європи.

Варто зазначити, що інформацію, що міститься у заяві МЗС Британії, також підтверджує розвідка США, про що повідомляв CNN.

Як повідомлялося раніше, ці заяви спричинили широкий резонанс в українському суспільстві. Зокрема багато вітчизняних політиків та громадських діячів закликали представників влади вжити відповідних заходів.

Деякі також вказали, що ця заява перегукується з озвученими президентом Володимиром Зеленським словами про ризики окупації Харкова.