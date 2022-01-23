Пазл склався: українці бурхливо обговорюють "передачу влади" Мураєву

Політик у відповідь на публікацію британського МЗС заявив, що у РФ він під санкціями, а його призначення главою "окупаційного уряду" — це питання до містера Біна.

Заява британського міністерства закордонних справ щодо намірів Росії привести до влади позитивно налаштованого до Москви політика Євгена Мураєва не на жарт розбурхала українське суспільство. Користувачі Facebook, серед яких багато політиків та громадських діячів, закликають чинну владу негайно відреагувати, а деякі пишуть, що для них після цієї заяви "пазл склався".

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на публікації посадовців та громадян у Facebook.

Так, нардеп від "Європейської солідарності" та віцепрезидент ПАРЄ (2018 рік) Володимир Ар’єв написав, що українська влада має терміново відреагувати на заяву МЗС Великої Британії та підкреслив, що у ній йдеться також контакти російських спецслужб з Азаровим, Арбузовим, Клюєвим та Сивковичем при розробці планів атаки на Україну.

До такої ж думки схиляється колишній голова інституту Національної пам’яті Володимир В’ятрович, зазначивши, що бездіяльність української влади з нейтралізації російської агентури на тлі загрози російського наступу була б справжнім злочином.

Своєю чергою волонтерка та активістка ГО "Автомайдан-Харків" Катерина Яресько зазначила, що інформація британського дипвідомства "виглядає дуже правдоподібно з огляду на ту неймовірну кількість білбордів, якими завішаний Харків".

Громадський активіст Сергій Стерненко з цього приводу написав, що інформація британської розвідки видалася йому дещо дивною, з огляду на стосунки Путіна і Медведчука. Однак, Стерненка більше турбує питання, чи виконає Зеленський вимоги петиції, і чи закриє телеканал "НАШ".

Деякі користувачі прямо почали ставити питання, чи влада спроможна ввести санкції проти Мураєва та закрити його телеканали.

А директор Інституту світової політики Євген Магда повідомив, що заява Зеленського про "Харків у зоні ризику" та повідомлення від британців склалися для нього в один пазл, за яким стало зрозуміло, що Захід ділиться інформацією з найвеличнішим.

Заслужений освітянин Роман Пелех нагадав обійми Мураєва та Арестовича, який був радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заява Зеленського про втрату Харкова викликала більше запитань, ніж відповідей.