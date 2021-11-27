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Радник Єрмака Арестович та "опозиційний" політик Мураєв обіймаються під час рекламної паузи на ток-шоу (відео)

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Олексій Арестович Новина оновлена 27 листопада 2021, 16:04
Олексій Арестович

Політики тепло привітали один одного.

Радник голови ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович та "опозиційний" політик Євген Мураєв тепло привіталися під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обіймів Арестовича та Мураєва опублікований у соцмережах.

Як відомо, Олексій Арестович регулярно відрізняється патріотичною позицією, зокрема стверджував, що Україну треба перейменувати на Русь-Україну, оскільки повернення Україні спадщини Русі є стратегічною метою.

Також варто зауважити, що нещодавно він оскандалився з висловом про те, що АТО це "курорт для хлопчиків". Його слова отримали різку критику в мережі, наприклад, екс-глава МВС Арсен Аваков закликав Офіс президента "перехреститися", а колишній глава МОЗ Максим Степанов назвав Арестовича "клінічним випадком". Також через це голова Нацкорпусу Андрій Білецький назвав радника Єрмака "клоуном", а той у відповідь назвав Білецького "чортом і вбивцею".

Лідер партії "Наші" Євген Мураєв вирізняється проросійськими висловлюваннями. Так, через його слова Нацрада з радіомовлення перевіряла його канали "Максі-ТВ" і "НАШ".

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