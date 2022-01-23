Пазл сложился: украинцы бурно обсуждают "передачу власти" Мураеву

Политик в ответ на публикацию британского МИДа заявил, что в РФ он под санкциями, а его назначение главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину.

Заявление британского министерства иностранных дел относительно намерений России привести к власти позитивно настроенного к Москве политика Евгения Мураева не на шутку взбудоражило украинское общество. Пользователи Facebook, среди которых много политиков и общественных деятелей, призывают действующую власть немедленно отреагировать, а некоторые пишут, что для них после этого заявления "пазл сложился".

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на публикации чиновников и граждан в Facebook.

Так, нардеп от "Европейской солидарности" и вице-президент ПАСЕ (2018 год) Владимир Арьев написал, что украинские власти должны срочно отреагировать на заявление МИД Великобритании и подчеркнул, что в нем говорится также про контакты российских спецслужб с Азаровым, Арбузовым, Клюевым и Сивковичем при разработке планов атаки на Украину.

К такому же мнению склоняется бывший глава института Национальной памяти Владимир Вятрович, отметив, что бездействие украинских властей по нейтрализации российской агентуры на фоне угрозы российского наступления было бы настоящим преступлением.

В свою очередь волонтер и активистка ОО "Автомайдан-Харьков" Екатерина Яресько отметила, что информация британского дипведомства "выглядит очень правдоподобно, учитывая то невероятное количество билбордов, которыми завешен Харьков".

Общественный активист Сергей Стерненко по этому поводу написал, что информация британской разведки показалась ему несколько странной, учитывая отношения Путина и Медведчука. Однако, Стерненко больше беспокоит вопрос, выполнит ли Зеленский требования петиции и закроет ли телеканал НАШ.

Некоторые пользователи прямо начали задавать вопрос, способны ли власти ввести санкции против Мураева и закрыть его телеканалы.

А директор Института мировой политики Евгений Магда сообщил, что заявление Зеленского про "Харьков в зоне риска" и сообщения от британцев сложились для него в один пазл, по которому стало понятно, что Запад делится информацией с "величайшим".

Заслуженный педагог Роман Пелех напомнил объятия Мураева и Арестовича, который был советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заявление Зеленского о потере Харькова вызвало больше вопросов, чем ответов.