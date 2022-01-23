"Не до смеха": дипломаты Путина по-своему "объяснили" данные о "передаче власти" в Украине Мураеву

МИД РФ раскритиковал британских коллег за заявления о попытках сменить власть в Украине

В России назвали "анекдотичным" заявление МИД Великобритании о намерениях привести к власти в Украине пророссийского политика Евгения Мураева.

Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

Кремлевские дипломаты обвинили Британию в "разжигании антироссийских настроений", а ее политику назвали "недальновидной".

Кроме того, в сообщении указано, что в заявлении британского МИД в списке людей, которых Кремль хочет привести к власти, указано имя бывшего нардепа Украины, находящегося под российскими санкциями. Очевидно, что речь идет о Мураеве, который попал в санкционный список в конце 2018 года.

Помимо того, в сообщении российского посольства содержатся слова с обвинениями в адрес Лондона за поддержку Украины оружием и расширение военного присутствия вблизи границ России.

Вместе с тем там призвали Лондон прекратить "глупые риторические провокации" и заняться дипломатической работой по обеспечению безопасности Европы.

Стоит отметить, что информацию, содержащуюся в заявлении МИД Британии, также подтверждает разведка США, о чем сообщал CNN.

Как сообщалось ранее, эти заявления вызвали широкий резонанс в украинском обществе. В частности многие отечественные политики и общественные деятели призвали представителей власти принять соответствующие меры.

Некоторые также указали, что это заявление перекликается с озвученными президентом Владимиром Зеленским словами о рисках оккупации Харькова.