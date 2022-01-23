Знову винен Порошенко? У Зеленського відповіли на чутки щодо Мураєва

Санкції Кремля проти Мураєва у Зеленського вважають "відверто дивними"

У неділю, 23 січня, українці бурхливо обговорюють дані британської розвідки щодо активізації Кремля по приведенню до влади в Україні проросійських політиків. В Офісі президента запевняють, що для них така інформація не є новою.

Позицію адміністрації глави держави представив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє ВВС Україна.

За його словами, уряд Великої Британії чітко розібрався, що відбувається зараз в Україні. Однак у ОП нічебто готові до будь-якого розвитку подій і розуміють, що навіть такий сценарій міг бути розіграний.

Подоляк вважає, що приналежність частини вітчизняних політиків до проросійських сил завжди була очевидною. Тим більше, що РФ за час гібридної війни лише посилила свій вплив на таких особистостей.

"Прізвища таких осіб, як Медведчук, Мураєв, інші подібні, — це дуже небезпечна спадщина каденції Порошенка та тих помилкових кроків, які він зробив у політичній роботі", — наголосив Михайло Подоляк.

На думку чиновника, позиція Мураєва щодо ситуації, що склалася, є "відверто дивною". Подоляк упевнений, що будь-які санкції Кремля, введені проти Євгена Мураєва, не є свідченням проукраїнської позиції останнього, а є наслідком протистояння з Віктором Медведчуком.

"Чи збирався Мураєв стати новим "Аксьоновим" [невизнаний глава окупованого Криму — ред.], мають дати відповідь правоохоронці", — зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, що відомо про політика Євгенія Мураєва і кого разом із ним розвідка Великобританії "пророчила" до складу ймовірного "окупаційного уряду".