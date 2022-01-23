Опять виноват Порошенко? У Зеленского ответили на слухи по поводу Мураева

Санкции Кремля против Мураева у Зеленского считают "откровенно странными"

В воскресенье, 23 января, украинцы бурно обсуждают данные британской разведки насчет активизации Кремля по приведению к власти в Украине пророссийских политиков. В Офисе президента уверяют, что для них подобная информация новой не является.

Позицию администрации главы государства представил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает BBC Украина.

По его словам, правительство Великобритании четко разобралось, что происходит сейчас в Украине. Однако в ОП якобы готовы к любым поворотам событий и понимают — такой сценарий мог быть разыгран.

Подоляк считает, что принадлежность части отечественных политиков к пророссийским силам всегда была понятной. Тем более, что РФ за время гибридной войны только усилила свое влияние на таких личностей.

"Фамилии таких лиц, как Медведчук, Мураев, другие подобные, — это весьма опасное наследство каденции Порошенко и тех ошибочных шагов, которые он сделал в политической работе", — подчеркнул Михаил Подоляк.

По мнению чиновника, позиция Мураева насчет сложившейся ситуации является "откровенно странной". Подоляк уверен, что любые санкции Кремля, введенные против Евгения Мураева, являются не за проукраинскую позицию последнего, а за его попытки противостоять Виктору Медведчуку.

"Собирался ли Мураев стать новым "Аксеновым" [непризнанный глава оккупированного Крыма — ред.], должны дать ответ правоохранители", — подметил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что известно о политике Евгении Мураеве и кого вместе с ним разведка Великобритании "прочит" в вероятное "оккупационное правительство".