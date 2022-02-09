Зеленский собирает СНБО в необычном месте: озвучены подробности

У Зеленского определились с датой выездного заседания

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет в Харькове.

Об этом обнародовал пресс-центр СНБО.

Согласно имеющимся данным, президент Украины прибудет на запланированное заседание ведомства в Харьков 11 февраля.

Ориентировочное время начала – 15:30.

Так, согласно решению главы украинского государства Владимира Зеленского, проведение очередного выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны страны должно пройти 11 февраля 2022 в 15:30 в помещении харьковской областной государственной администрации, которая находится на улице Сумской, 64.

Стоит также отметить, что ориентировочно в 17:30 секретарь СНБО Алексей Данилов выйдет к журналистам, чтобы обсудить итоги заседания.

Ранее "Телеграф" сообщал, как секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал проблемы ЕС и НАТО, возникающие из-за различных внутренних процессов, создавая угрозу демократии в мире.

Также напомним, как в СНБО заявили, что попытки российского государства привести "своих людей" к власти в Украине не остаются без внимания ведомства.