Укр

Зеленский собирает СНБО в необычном месте: озвучены подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
202
Президент Украины Владимир Зеленский Новость обновлена 09 февраля 2022, 14:59
Президент Украины Владимир Зеленский

У Зеленского определились с датой выездного заседания

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет в Харькове.

Об этом обнародовал пресс-центр СНБО.

Согласно имеющимся данным, президент Украины прибудет на запланированное заседание ведомства в Харьков 11 февраля.

Ориентировочное время начала – 15:30.

Так, согласно решению главы украинского государства Владимира Зеленского, проведение очередного выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны страны должно пройти 11 февраля 2022 в 15:30 в помещении харьковской областной государственной администрации, которая находится на улице Сумской, 64.

Стоит также отметить, что ориентировочно в 17:30 секретарь СНБО Алексей Данилов выйдет к журналистам, чтобы обсудить итоги заседания.

Ранее "Телеграф" сообщал, как секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал проблемы ЕС и НАТО, возникающие из-за различных внутренних процессов, создавая угрозу демократии в мире.

Также напомним, как в СНБО заявили, что попытки российского государства привести "своих людей" к власти в Украине не остаются без внимания ведомства.

Теги:
#Харьков #СНБО #Зеленский #Засідання
Эммануэль Макрон пытается доказать важную роль Франции в переговорах с Россией
Политика
Зеленского склоняют к уступкам по Донбассу: чем закончатся попытки Запада успокоить Путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Эммануэль Макрон пытается доказать важную роль Франции в переговорах с Россией
Зеленского склоняют к уступкам по Донбассу: чем закончатся попытки Запада успокоить Путина
Дата публикации
Категория
Ари высоком росте зарплат украинцы продолжают утверждать, что живут все хуже и хуже
Зарплаты растут рекордно, но цены все выше: почему украинцы продолжают беднеть
Дата публикации
Категория
Встреча Джо Байдена и Эмманюэля Макрона
Макрон после Путина и Зеленского будет говорить с Байденом: планируют обсуждать Украину
Дата публикации
Категория
Вере было всего 35 лет, у нее осталась дочь-школьница
Добил мать выстрелом в голову: известна судьба девочки, оставшейся сиротой после массового убийства в Днепре
Дата публикации
Категория
Олимпиада-2022
Олимпиада-2022: онлайн-трансляция 5-го игрового дня