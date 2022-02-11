Россия отказалась от блокады Азовского моря, но этого мало: эксперт рассказал, чем ответить Украине

РФ "дала заднюю" из-за суматохи, но Украина должна дать мощный ответ

Россия продолжает атаковать Украину. Планы на неделю под видом учений закрыть проход к украинским портам в Черном и Азовском морях вызвали протест МИД Украины. В результате Россия дала заднюю и отменила стрельбы в Азовском море.

Но этого мало, считает директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко.

В комментарии "Телеграфу" Богдан Устименко отмечает, что Вооруженные силы Украины опубликовали карту, которая наглядно демонстрирует, что россияне делают – и что они перекрывают, прикрываясь учениями.

А перекрывать они намеревались практически всё судоходство в Азовском море и северо-западной части Черного моря. Именно там в период с 13 по 19 февраля страна-агрессор намерена проводить стрельбы.

"При этом россияне влезли в украинское территориальное море, что является прямым нарушением нашего суверенитета. К тому же, стрельбы РФ хочет проводить в непосредственной близости к украинским берегам. При каком-либо несчастном случае (или специально продуманной провокации) ракета может попасть в украинский прибрежный населенный пункт. Что может привести к человеческим жертвам", – говорит Богдан Устименко.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Россия перекрывает Черное и Азовское моря: ситуация тяжелая, но не фатальная Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков рассказал, что думает о "блокаде" российским флотом подходов к украинским портам.

Он считает, что действия россиян, хоть и несколько изменивших свои планы, можно охарактеризовать как провокацию.

"Похоже, РФ хочет посмотреть – как Украина и международное сообщество будут реагировать на ее выходку. На очередное грубейшее нарушение норм международного права и обычной человеческой морали. МИД Украины выразило свой протест. Россияне несколько отступили. Но этого точно мало, – уверен эксперт. – Необходимо попытаться созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Рассматривать вопрос системных нарушений Российской Федерацией в Черном и Азовском морях. На основании Устава ООН следует инициировать создание специального вспомогательного органа Совбеза ООН, который бы мониторил ситуацию – и в пределах своей компетенции реагировал на нарушение международного морского права в Черноморском регионе".

Также Богдан Устименко высказал уверенность, что очередная российская провокация будет рассмотрена и на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое 11 февраля проходит в Харькове.

Отметим, что эксперты не исключают вероятности вторжения России в Украину со стороны морей, в том числе Азовского. О такой вероятности даже сообщали иностранные СМИ, среди которых The Washington Post.

О морском противостоянии Украины и войск НАТО с российскими оппонентами в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал командующий Военно-морскими силами Украины (7 марта 2014 – 15 апреля 2016), вице-адмирал Сергей Гайдук.