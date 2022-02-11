Укр

Россия отказалась от блокады Азовского моря, но этого мало: эксперт рассказал, чем ответить Украине

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
Дата публикации
Читати українською
Автор
185
Протеста МИДа Украины по поводу попытки морской блокады недостаточно Новость обновлена 11 февраля 2022, 16:36
Протеста МИДа Украины по поводу попытки морской блокады недостаточно

РФ "дала заднюю" из-за суматохи, но Украина должна дать мощный ответ

Россия продолжает атаковать Украину. Планы на неделю под видом учений закрыть проход к украинским портам в Черном и Азовском морях вызвали протест МИД Украины. В результате Россия дала заднюю и отменила стрельбы в Азовском море.

Но этого мало, считает директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко.

В комментарии "Телеграфу" Богдан Устименко отмечает, что Вооруженные силы Украины опубликовали карту, которая наглядно демонстрирует, что россияне делают – и что они перекрывают, прикрываясь учениями.

А перекрывать они намеревались практически всё судоходство в Азовском море и северо-западной части Черного моря. Именно там в период с 13 по 19 февраля страна-агрессор намерена проводить стрельбы.

"При этом россияне влезли в украинское территориальное море, что является прямым нарушением нашего суверенитета. К тому же, стрельбы РФ хочет проводить в непосредственной близости к украинским берегам. При каком-либо несчастном случае (или специально продуманной провокации) ракета может попасть в украинский прибрежный населенный пункт. Что может привести к человеческим жертвам", – говорит Богдан Устименко.

Он считает, что действия россиян, хоть и несколько изменивших свои планы, можно охарактеризовать как провокацию.

"Похоже, РФ хочет посмотреть – как Украина и международное сообщество будут реагировать на ее выходку. На очередное грубейшее нарушение норм международного права и обычной человеческой морали. МИД Украины выразило свой протест. Россияне несколько отступили. Но этого точно мало, – уверен эксперт. – Необходимо попытаться созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Рассматривать вопрос системных нарушений Российской Федерацией в Черном и Азовском морях. На основании Устава ООН следует инициировать создание специального вспомогательного органа Совбеза ООН, который бы мониторил ситуацию – и в пределах своей компетенции реагировал на нарушение международного морского права в Черноморском регионе".

Также Богдан Устименко высказал уверенность, что очередная российская провокация будет рассмотрена и на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое 11 февраля проходит в Харькове.

Отметим, что эксперты не исключают вероятности вторжения России в Украину со стороны морей, в том числе Азовского. О такой вероятности даже сообщали иностранные СМИ, среди которых The Washington Post.

О морском противостоянии Украины и войск НАТО с российскими оппонентами в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал командующий Военно-морскими силами Украины (7 марта 2014 – 15 апреля 2016), вице-адмирал Сергей Гайдук.

Теги:
#Украина #Азовское море #Россия #ООН #Черное море #Совбез ООН
Протеста МИДа Украины по поводу попытки морской блокады недостаточно
Политика
Россия отказалась от блокады Азовского моря, но этого мало: эксперт рассказал, чем ответить Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Протеста МИДа Украины по поводу попытки морской блокады недостаточно
Россия отказалась от блокады Азовского моря, но этого мало: эксперт рассказал, чем ответить Украине
Дата публикации
Категория
Владислав Гераскевич и Камила Валиева
Мощный поступок украинца и допинговый кошмар России: как прошел 7-й день на Олимпиаде
Дата публикации
Категория
Наследники Геннадия Кернеса. Коллаж "Телеграфа"
Одна невестка умерла, вторая – оскандалилась, а жена распродает имущество: чем наследники Кернеса занимаются после его смерти
Дата публикации
Категория
Танцору из Львова было всего 22 года
Смыло волной и унесло в океан: танцор из Украины трагически погиб в Португалии (фото)
Дата публикации
Категория
Появились данные о жертве ДТП с авто Ярославского
Скандал с Ярославским: стало известно, кого задавил кортеж бизнесмена