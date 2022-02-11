Украина потребовала от России разъяснений своей военной активности: у Путина ответили
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В России уже успели традиционно обвинить во всем Украину.
Украина дала России 48 часов, чтобы дать объяснения относительно военной деятельности на ее западной границе, а также в оккупированном Крыму. В Москве же это назвали отвлекающим маневром.
О соответствующем запросе проинформировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттер.
Он сообщил, что Киев официально задействовал механизм уменьшения военной опасности согласно разделу III Венского документа, согласно которому Россия будет обязана предоставить информацию о районах проведения воинской деятельности, датах ее завершения, а также данные о количестве войск, вооружении и подчиненности.
На выполнение запроса было отведено 48 часов, в противном же случае, Украина инициирует срочное заседание стран-учасниц ОБСЕ, на котором от России еще раз потребуют предоставить разъяснения.
Как сообщает "РИА Новости" в МИД РФ подтвердили, что получили соответствующий запрос и планируют дать ответ в ближайшее время.
Вместе с тем в России говорят, что считают запрос "отвлекающим маневром" и заявили, что якобы это Киев проявляет "необычайную военную активность", а маневры российских войск там были названы "не дающими оснований" для запуска механизма Венского документа.
Как сообщалось ранее, 10 февраля стало известно, что Россия намерена перекрыть большую часть Азовского и ряд участков Черного моря для проведения там артиллерийских и ракетных стрельб. Это могло привести к тому, что украинские порты оказались бы в блокаде.
Позже стало известно, что из-за масштабного давления на Россию со стороны Украины и международного сообщества, Москва отказалась от планов перекрывать Азовское море.
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