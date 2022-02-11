Укр

Стянули почти все войска? Что происходит на границе Украины прямо сейчас

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ситуация на границе Украины остается неспокойной Новость обновлена 11 февраля 2022, 08:06
Ситуация на границе Украины остается неспокойной

По данным западных медиа, российские войска могут достичь Киева спустя два дня после полномасштабной атаки

Россия продолжает стягивать к границам Украины войска, а сценарий нападения на Украину может предполагать захват около половины украинского вооружения к востоку от Днепра. Как передает "Телеграф", об этом говорится в материале Sky News.

Ссылаясь на данные разведки США, в материале утверждается, что Россия задействовав уже почти 100 из 168 батальонно-тактических групп своих вооруженных сил. В каждой – по 800-900 военнослужащих. Сообщается, что их число растет с каждым днем.

Кроме того, появились данные о привлечении с российской стороны сил и средств 6-7 российских подразделений специального назначения, то есть спецназа. В составе каждой из таких групп до 250-300 бойцов.

В отчете говорится, что два наиболее масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон — маневр "движение клешней" или "двойной охват". По данным разведки США, РФ может захватить большую часть украинской территории к востоку от реки Днепр, что включает около половины украинских вооруженных сил, среди которых и наиболее боеспособные подразделения. Сообщается, что российские танки и механизированные подразделения могут пересечь границу с Россией и двинуться в сторону Полтавы и Харькова. Издание пишет, что в таком случае российские военные могут добраться до украинской столицы Киева в течение 48 часов.

Сообщается, что нападение может начаться ночью с серии артиллерийских ударов, баллистических ракет средней дальности и бомбардировщиков по складам боеприпасов, радиолокационным станциям, самолетам, системам ПВО и другим важным украинским военным объектам. Также есть вероятность кибер и радиоэлектронных атак для перекрытия линии связи между украинскими военными.

Карта показывает возможные маршруты вторжения России в Украину. Данные: NBC News
Карта показывает возможные маршруты вторжения России в Украину. Данные: NBC News

Отмечается, что у Путина отрицают планы про нападение, но вместе с тем, Кремль резко выступает против членства Украины в НАТО. На этом фоне президент Российской Федерации Владимир Путин стягивает свои войска к границе в знак протеста против движения Украины к ЕС и НАТО.

Напомним, ситуация вблизи границ Украины остается напряженной уже несколько месяцев. В западных СМИ постоянно озвучиваются вероятные сценарии, по которым может действовать Россия в случае нападения на Украину. Количество жертв, если один из сценариев Путина реализуется, может достигать до 50 тысяч мирных жителей в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Граница #Вторжение
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