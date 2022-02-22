На Донбасі помітили колону військової техніки без розпізнавальних знаків: що кажуть очевидці (відео)

Техніка, танки та бронемашини, йшла Донецьком вночі

Після того як російський президент Володимир Путін визнав "незалежність" квазіутворень "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, на території окупованих східних регіонів помітили важке озброєння.

Українські та міжнародні ЗМІ повідомляють про колону військової техніки на Донеччині. Танки та БТР помітили на виїзді з центру Донецька, як цитує "Українська правда" очевидця, "на сотій одиниці збився з рахунку". Джерело припустило, що рухаються вони в бік Ясинуватої, оскільки бачили їх на трасі між Донецьком та Макіївкою.

Ешелони їхали вночі, і нібито проходили вулицею Університетською.

Українські військові знають про ці переміщення, крім того, відомо і про рух військового контингенту — мобілізованих чоловіків. Відомо про нібито кілька тисяч, яким у Макіївці на території заводу роздають озброєння та одяг.

Міжнародні ЗМІ, зокрема Reuters, також із посиланням на своїх співрозмовників з окупованого Донецька повідомляють про наявність танків без розпізнавальних знаків. Війська з’явилися після того, як Путін, окрім визнання частини українського Донбасу державами, вирішив направити російських солдатів в ОРДЛО офіційно. Мета — нібито "підтримувати мир". Як писав "Телеграф", світова спільнота вже відреагувала на дії Росії запровадження санкцій проти утворень від США та засудженням від цивілізованих країн — на Раді безпеки ООН.

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Агентство також посилається на чиновника США, який стверджує, що проникнення військ Росії на територію окупованої частини України – це нібито не вторгнення. Він зазначає, що "ширша кампанія може розпочатися будь-коли".