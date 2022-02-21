Путін офіційно введе війська на Донбас

РФ визнала "незалежність" ОРДЛО і направить туди свою армію

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ "забезпечити підтримку миру" у так званих "ДНР" та "ЛНР", які визнав 21 лютого, російськими збройними силами. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на укази глави держави.

Так, в указі йдеться, за даними медіа, що до Міноборони звернувся глава так званої "Донецької народної республіки" та попросив "забезпечити до укладення договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу здійснення Збройними силами РФ на території "республіки" функцій з підтримання миру" .

Крім того, повідомляється, що Путін має намір провести переговори з ОРДЛО, щоб "встановити" із цими квазіформуваннями "дипломатичні відносини".

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Як писав "Телеграф", військовий оглядач і головний редактор "Апострофа" Денис Попович ще раніше прогнозував: щойно Путін оголосить про "незалежні республіки" – очікується рішення про введення на окуповані території Донбасу російських військ. А ось ремарка в указах Путіна про "фактичні" межі ОРДЛО, на думку експерта, може говорити про можливість заморозити конфлікт.

Нагадаємо, 21 лютого Росія уклала з бойовиками "ДНР" та "ЛНР" договір, визнавши незаконні формування "суверенними". Більшість країн відразу негативно відреагували на такі дії Путіна. Великобританія та низка країн Європейського Союзу однозначно називають рішення РФ щодо так званих "республік" на Донбасі грубим порушенням міжнародного права.