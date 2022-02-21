Путін визнав "ЛНР"-"ДНР": що це означає і що буде далі

Захід спільно з Україною вже готують жорстку відповідь на такий хід Кремля

У понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін провів засідання Ради безпеки РФ і потім пішов на резонансний крок — визнав так звані "ДНР" та "ЛНР" "незалежними республіками".

Експерти оперативно прокоментували те, що відбувається "Телеграфу" та озвучили свої прогнози.

Мінські угоди фактично зруйновані

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда називає звернення Путіна безпрецедентним. І наголошує, що воно – не лише до росіян, а й до громадян України, а також до всього демократичного світу.

"У своєму зверненні Путін фактично відмовляє Україні в праві на існування, – пояснює експерт. – Це найсерйозніший виклик для нашої держави на 31-му році незалежності. Виклик, який має призвести до консолідації української нації з метою захисту нашої Батьківщини. Зрозуміло, що Путін зробив крок, який дозволяє йому вийти на певний оперативний простір – і намагатися діяти далі в контексті реалій, що існують на сьогоднішній день".

А реалії, за словами Євгена Магди, такі, що РФ визнала де-юре те, що відбувалося де-факто. А саме – створення своїх маріонеткових "держав" на території українського Донбасу.

"Мінські угоди фактично зруйновані. І тепер ніхто не говоритиме про те, що "Мінськ" треба виконувати, – зазначає експерт. – Але слова Путіна свідчать про бажання та готовність розгортати агресію далі".

У цій ситуації, наголошує Євген Магда, дуже важливою є реакція не лише України, а й цивілізованого світу. І є підстави очікувати, що вона виявиться іншою, ніж була у 2014-2015 роках.

"Я вважаю, що Путін намагатиметься витримати певну паузу для того, щоб все-таки спробувати з нових позицій вести переговори із Заходом, зокрема, зі США. Адже він продемонстрував, що готовий йти далі, ніж від нього очікували. Цікаво, наскільки проактивною буде позиція США та НАТО. Україна має не просто діяти дипломатичними каналами, але й вживати необхідних заходів для захисту власного суверенітету та територіальної цілісності", – резюмує Євген Магда.

Прийде офіційне введення російських військ

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович наголошує, що визнання "Л-ДНР" Росією читалося після сьогоднішнього засідання Ради безпеки РФ.

"Завтра практично з абсолютною ймовірністю буде прийнято рішення, що дозволяє введення туди російських військ. З’явилася також заява про те, що визнають "республіки" у фактичних кордонах, а це означає фіксацію існуючої лінії фронту і пропозицію заморозити конфлікт", — пояснює експерт.

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Денис Попович наголошує, що після цих процесів Мінські угоди можна утилізувати, а спроба відвоювати Донбас означатиме вкрай небажану зустріч уже з регулярними військами РФ.

"Тому про військову опцію доведеться забути дуже надовго, – зазначає експерт. – Більшість країн та міжнародних організацій не визнають "ЛНР"-"ДНР", а нам доведеться надовго миритися з цими утвореннями у своєму організмі".

Як повідомляв "Телеграф", авторство ідеї щодо визнання незалежності т.зв. "ДНР" і "ЛНР" Росією офіційно належить депутатам із Держдуми РФ.

В Україні попереджали, що ми маємо чим відповісти на ймовірне визнання Росією окупаційних утворень на Донбасі. На думку нардепа від партії "Голос" Сергія Рахманіна, такий крок Путіна дозволить Києву розірвати "Мінські домовленості". При цьому вина за це ляже виключно на Москву. Захід уже готує санкції у відповідь на такий резонансний крок Росії.