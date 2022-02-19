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Атака на Україну: Росія все спланувала та хоче відкрити новий фронт

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Андрій Пітонов Андрій Пітонов
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Обстановка на Донбасі загострюється, і це ще не кінець Новина оновлена 19 лютого 2022, 16:20
Обстановка на Донбасі загострюється, і це ще не кінець

Росіяни робитимуть все можливе, щоб легалізувати свою присутність на сході України

Градус напруження на Донеччині продовжує підвищуватися. У четвер, 17 лютого, стався різкий сплеск обстрілів бойовиками українських позицій та мирних населених пунктів.

У п’ятницю, 18 лютого, глави терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно, раптово оголосили про евакуацію з окупованої території дітей, жінок та літніх людей до Росії нібито через підготовку наступу ЗСУ на ОРДЛО.

У суботу вранці, 19 лютого, ті самі Денис Пушилін і Леонід Пасічник підписали "укази" про загальну мобілізацію.

Своєю думкою про те, що відбувається, з "Телеграфом" поділився ветеран АТО, актор, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" Андрій Римарук.

За три дні окупанти завдали більше ударів, ніж за місяць

"Все, що відбувається – лише початок. За дві з половиною доби, з початку ескалації, нас обстріляли вже понад 160 разів. Причому 85% обстрілів із забороненого озброєння – 120-122 мм калібру. Навіть із 152-мм. Кількість обстрілів за неповні три дні вже майже втричі більше, ніж за весь минулий місяць. А якщо подивитися на калібри та кількість прильотів на наші території – противник із 17 лютого викинув по нам більше, ніж за перші півроку 2021-го. Цифра, яка багато каже", – зазначає Андрій Римарук.

На його думку, якщо подивитися на ситуацію на сході України, на війну через політичну призму, то всі карти складаються у бік ескалації.

"Росіяни категорично відмовляються просувати ситуацію у нормандському форматі, заблокували роботу Тристоронньої контактної групи. Вони зовсім не відвели, а почали збільшувати насиченість своїх збройних сил уздовж кордону з Україною. Причому не лише з боку РФ, а й із боку Білорусі, – наголошує експерт. – Москва відмовилася розглядати пропозиції США та ЄС, які висловлювалися під час багатьох переговорів останнього часу, зокрема в РФ. Навіть російські дипломати говорять виключно мовою погроз та шантажу. Так що президент Байден, інші західні політики, аналітики, медіа мають рацію – Росія таки готує вторгнення".

Андрій Римарук упевнений, що події, що зараз розгортаються, – спланована акція.

"На це вказує маса ознак, – зазначає він. – Включно із заздалегідь записаним "евакуаційним" відеозверненням Пушиліна і Пасічника (ще 16 лютого, тоді як у світ випустили 18-го, коли і влаштували евакуацію), а також заготівлі відео з нібито диверсіями українських ДРГ Це підтверджують метадані, були сплановані й обстріли садка, ліцею, житлових будинків, до речі, щодо "прильоту" в дитсадок у Станиці Луганській. трапилося — була б величезна кількість загиблих дітей та співробітників садка", – наголошує Андрій Римарук.

Ситуація буде розпалюватися

Експерт прогнозує, що далі буде лише гірше.

"Найближчими днями кількість обстрілів зросте. Якщо подивитися на карту обстрілів, на приходи, то відсотків 70-80 – хаотичні удари. І саме щодо цивільних. За населеними пунктами. По будинках. Окупанти намагаються максимально залякати, посіяти хаос у прифронтовій зоні. Вже є факти, коли місцеве населення починає звинувачувати у всьому ЗСУ. Ну, а на своїй території окупанти взагалі влаштували інформаційну істерію. Усі ці відео з автобусами, з дітьми. Під фейковим приводом атаки з боку ЗСУ", – зазначає Андрій Римарук.

Він акцентує, що українські військовослужбовці не стріляють тими самими Донецьком, Горлівкою, Луганськом, звідки зараз вичавлюють мирне населення.

"Ми не можемо стріляти у відповідь, тому що основна частина зброї противника розташована біля шкіл, лікарень, у житлових кварталах", — пояснює експерт.

Не виключає Андрій Римарук і те, що окупанти заявлятимуть, ніби Україна обстрілює колони з мирними жителями, а також території РФ (туди вже нібито залетіли українські снаряди).

"Хоча ми чудово розуміємо, що тактико-технічні характеристики озброєння легко перевірити, як і прорахувати — звідки і що прилетіло. Тішить, що світова спільнота за цим уважно стежить, — наголошує експерт. — Про це говорить, наприклад, вчорашній виступ Байдена. Він чітко заявив, що є забагато доказів того, що Росія нападе. Вона це зробила 8 років тому. Але тепер, схоже, намагається відкрити новий – вже не гібридний – фронт".

Зараз, припускає Андрій Римарук, росіяни робитимуть все можливе, щоби легалізувати свою присутність на сході України. У тому числі – шляхом визнання Л-ДНР.

"Благо, Держдума вже підметушилася — і звернулася до Путіна з відповідним проханням. А таке визнання цілком може призвести до того, що "республіки" захочуть помістити себе в повні адмінкордони Донецької та Луганської областей. Як наслідок, лінія фронту проходитиме вже не по лінії розмежування, а на стику Донеччини та Луганщини з Дніпропетровщиною, Запоріжжям та Харківщиною, – пояснює експерт. – А якщо десь будуть провокації, заздалегідь сплановані, РФ може відкрити ще й північний фронт – з боку Білорусі".

Влада України неодноразово спростувала заяви представників РФ та ОРДЛО про нібито підготовку Києва до силового звільнення тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Останніми днями з відповідними заявами виступили глава Міноборони України Олексій Рєзніков, а також глава МЗС України Дмитро Кулеба.

У свою чергу президент США Джозеф Байден, виступаючи в ніч на суботу, 19 лютого, на брифінгу в Білому Домі, попередив про загрозу нового витка агресії з боку Росії.

Сайт "Телеграф" стежить за подіями на Донбасі у режимі онлайн.

Теги:
#Росія #Донбас #Обстріли #Наступ
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