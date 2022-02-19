Путін відмовився від контактів з Україною та зробив ще один крок до великої війни на Донбасі

На окупованій території продовжують нагнітати обстановку

Ескалація конфлікту на Донбасі, звідки бойовики вже почали вивозити мирних жителів до Росії, продовжує наростати. У суботу вранці, 19 лютого, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали "укази" про загальну мобілізацію.

Окрім організації термінового призову, у заяві бойовиків йдеться про постачання техніки загонам сепаратистів та переведення економіки на роботу "в умовах воєнного часу". У Луганській частині ОРДЛО чоловікам призовного віку заборонили виїжджати.

Очевидно, це є спробою російських маріонеток за вказівкою з Москви підняти ставки в конфлікті.

Як відомо, у п’ятницю Пасічник і Пушилін опублікували відеозаписи з "екстренними" заявами про необхідність евакуації населення через нібито підготовку ЗСУ до наступу та провокацій. Самі ролики, як розкопали фахівці, було знято за кілька днів до цього. Українська сторона будь-які звинувачення відкидає, закликаючи до режиму припинення вогню.

При цьому, як пише російський "Комерсант", Київ добивається прямого контакту з президентом РФ Володимиром Путіним, проте Москва цей діалог відкидає.

"Українська сторона різними способами, у тому числі через західних лідерів, намагається вийти на зв’язок із російським президентом", — каже співрозмовник видання.

Джерела ЗМІ прямо говорять про бажання Росії посадити Київ за один переговорний стіл із Донецьком та Луганськом. Київ, як відомо, варіант такого діалогу не розглядає, оскільки навіть спроба переговорів допоможе легалізувати російську тезу про "громадянську війну" в Україні.

Як писав "Телеграф", загострення на Донбасі почалося ще 17 лютого, коли позиції українських військових та мирні населені пункти бойовики обстріляли 60 разів, у тому числі із застосуванням забороненого озброєння. Вже наступного дня вони запустили фейки про провокації і нібито запланований наступ ЗСУ. При цьому українська влада заявляє, що нічого подібного немає в планах і висунула зустрічну пропозицію для громадян Донеччини та Луганщини виїжджати з території ОРДЛО на підконтрольну Україні.

Усе це відбувається на тлі загострення діалогу між Росією та Заходом. Як відомо, РФ стягнула до українських кордонів величезну кількість військ та військової техніки. Західні чиновники та ЗМІ відкрито говорять про загрозу вторгнення РФ в Україну. Низка європейських лідерів на зустрічах з Путіним обговорює виконання "Мінських угод" у російській інтерпретації, що означатиме політичні поступки з боку Києва. Українська сторона такий сценарій не підтримує, оскільки, за оцінками експертів, реалізація "Мінська" у нинішньому вигляді спричинить втрату Україною суверенітету.