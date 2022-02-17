"Давайте буцатися": Зеленський відверто висловився щодо Мінських угод

За словами Зеленського, "Мінськ" передбачає лише реінтеграцію Донбасу, а не вирішення усіх необхідних для України питань.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди, на яких наполягає РФ, не розв'яжуть питання Криму та присутності російських військ на українських кордонах. За словами гаранта, документ складався так, щоб Україна була у слабшій позиції.

Таку думку глава держави висловив у інтерв’ю виданню "РБК Україна".

Зеленський зазначив, що "Мінськ" — це документ, який ніяк не пов’язаний з безпекою України і його виконання не вирішить більшості потрібних Україні питань.

"Він взагалі говорить про те, що ось Донбас окупований і нам треба його реінтегрувати в Україну. І всі учасники як би за. Питання в тому, як це зробити", — пояснив президент.

Щобільше, вказує Зеленський, Мінськими угодами неможливо вирішити питання присутності військ РФ на кордонах України чи повернути окупований Крим. Та й взагалі цей документ складений бездарно і таким чином, щоб Україна була у слабшій позиції.

"Ми говоримо: ну окей, давайте тут буцатися. Але є ж все інше. І що з цим іншим робити? Тому велика історія про безпеку України може включати велике питання реінтеграції Донбасу, яке вирішується ключиком під назвою "Мінськ". Ніхто не проти. Але це буде вторинно або навіть третинно", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Мінські угоди становлять небезпеку для України. За його словами, реалізувати положення цього документу просто неможливо.

Раніше "Телеграф" поспілкувався з народними обранцями, які розповіли, що компромісу між Україною та західними партнерами щодо виконання "Мінських угод" наразі не досягнено.