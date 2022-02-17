Україну схиляють до сценарію Путіна: Резніков зробив тривожне зізнання

"Мінськ" підписали ще 2015 року.

Мінські угоди не є ідеальними і зараз їх повністю виконати не можна. Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков, який раніше очолював міністерство з питань реінтеграції. При цьому тиск на країну щодо їхньої реалізації триває з підписання.

В інтерв’ю "РБК-Україна" він зазначив, що проблемний момент — пункт 9. Питання стосується черговості процесів. В Україні дотримуються позиції, що необхідно спочатку вирішити питання безпеки, а згодом займатися політичною частиною. Першочергові моменти — повернути контроль над кордоном, виведення з Донбасу російських військ та найманців, вивезення важкого озброєння та техніки.

Резніков зазначив, що в Україні знають, де і що знаходиться, і "розповідати казки про танки", які "випадково" завалялися та знайшлися у шахтах з часів Другої світової, не потрібно.

Що ж до "Мінська", то Резніков нагадує, що Україна підписала угоди вимушено і у важкій ситуації безпеки. При цьому він зазначив, що виконувати домовленості щодо російського сценарію Україну схиляють з моменту підписання. "Але це не означає, що ми схилилися або збираємося це зробити", — додав міністр.

На питання, чи схиляє Захід Україну, політик нагадав, що і в РФ, і в західних країн — свої інтереси. Вони, як політика, і особистості керівництва держав можуть змінюватися. В Україні розуміють, що деякі країни мають інтерес у торговельних відносинах з Росією і вони підтримують санкції вимушено.

Раніше думку про те, що Україна може постраждати від запровадження Мінських угод, висловлював секретар РНБО Олексій Данилов.

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Як писав "Телеграф", одним із важливих моментів у ситуації з Донбасом є пропозиція щодо визнання Росією квазіутворень на окупованій території державами. З такою ініціативою щодо "ЛДНР" виступила Держдума РФ і звернулася до президента країни Володимира Путіна.

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При цьому російський президент активно згадує Мінські угоди та не дає прямого коментаря щодо звернення.