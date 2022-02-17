Украину склоняют к сценарию Путина: Резников сделал тревожное признание

"Минск" подписали еще в 2015 году.

Минские соглашения не идеальны и сейчас их полностью выполнить нельзя. Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников, который ранее возглавлял министерство по вопросам реинтеграции. При этом давление на страну по их реализации есть с момента подписания.

В интервью "РБК-Украина" он отметил, что проблемный момент — пункт 9. Вопрос касается очередности процессов. В Украине придерживаются позиции, что необходимо сначала решить вопросы безопасности, а затем заниматься политической частью. Первоочередные моменты — вернуть контроль над границей, выведение с Донбасса российских войск и наемников, вывоз тяжелого вооружения и техники.

Резников отметил, что в Украине знают, где и что находится, и "рассказывать сказки про танки", которые "случайно" завалялись и нашлись в шахтах со времен Второй мировой не нужно.

Что же касается "Минска" то Резников напоминает, что Украина подписала соглашения вынужденно и в тяжелой ситуации по безопасности. При этом он отметил, что исполнять договоренности по российскому сценарию Украину склоняют с момента подписания. "Но это не означает, что мы склонились или собираемся это сделать", — добавил министр.

На вопрос, склоняет ли Запад Украину к тому же, политик напомнил, что и у РФ, и у западных стран — свои интересы. Они, как и политика, и личности руководства государств могут меняться. В Украине понимают, что у некоторых стран есть интерес в торговых отношениях с Россией и они поддерживают санкции вынужденно.

Ранее мнение о том, что Украина может пострадать от введения Минских соглашений высказывал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Как писал "Телеграф", одним из важных моментов в ситуации с Донбассом является предложение по признанию Россией квазиобразований на оккупированной территории государствами. С такой инициативой по "ЛДНР" выступила Госдума РФ и обратилась к президенту страны Владимиру Путину.

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При этом российский президент активно вспоминает Минские соглашения и не дает прямого комментария по обращению.