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Визнання "ЛДНР": у Кремлі розповіли, що думає Путін

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Путін поки що не дав чіткої відповіді
Путін поки що не дав чіткої відповіді

У Росії вважають звернення показником настроїв суспільства.

Російський лідер Володимир Путін отримав звернення від Держдуми про визнання державами квазіутворень на території окупованого Донбасу "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляють РосЗМІ із посиланням на прес-секретаря президента Дмитра Пєскова.

Він повідомив, що президент взяв до уваги звернення, але спеціального коментаря з цього приводу він не має. Пєсков також зазначив, що вважає направлений президенту документ показовим і таким, що відображає настрої в парламенті та суспільстві. ЗМІ цитують слова прес-секретаря, що президент РФ буде зосереджений "на мінському комплексі заходів".

Подібна заява прозвучала і напередодні після зустрічі Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Тоді він висловився, зокрема, що грунтуватиметься на тому, що Росія має виконати все "для вирішення проблем Донбасу". Виходитимуть із нереалізованих перспектив щодо виконання домовленостей у Мінську.

Він висловив надію на те, що Німеччина та Франція вплинуть на українську владу в цьому питанні.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі попереджень, що звучать, про ймовірне вторгнення Росії в Україну, в РФ звітують про відведення військ після навчань, серед іншого — з Криму.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #ОРДЛО
Путін поки що не дав чіткої відповіді
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