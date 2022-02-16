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Признание "ЛДНР": в Кремле рассказали, что думает Путин

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Путин пока не дал четкого ответа Новость обновлена 16 февраля 2022, 13:19
Путин пока не дал четкого ответа

В России считают обращение показателем настроений общества.

Российский лидер Владимир Путин получил обращение от Госдумы про признание государствами квазиобразований на территории оккупированного Донбасса "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он сообщил, что президент принял к сведению обращение, но специального комментария по этому поводу у него нет. Песков также отметил, что считает направленный президенту документ показательным и отражающим настроения в парламенте и обществе. СМИ цитируют слова пресс-секретаря, что президент РФ будет сосредоточен "на минском комплексе мер".

Подобное заявление прозвучало и накануне после встречи Путина с канцлером Германии Олафом Шольцом. Тогда он высказался, в частности, что будет основываться на том, что Россия должна выполнить все "для решения проблем Донбасса". Исходить будут из нереализованных перспектив по выполнению договоренностей в Минске.

Он выразил надежду на то, что Германия и Франция повлияют на украинские власти в этом вопросе.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне звучащих предупреждений о вероятном вторжении России в Украину, в РФ отчитываются об отведении войск после учений, среди прочего — из Крыма.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #ОРДЛО
Путин пока не дал четкого ответа
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