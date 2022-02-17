"Давайте бодаться": Зеленский откровенно высказался насчет Минских соглашений
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По словам Зеленского, "Минск" предусматривает только реинтеграцию Донбасса, а не решение всех необходимых для Украины вопросов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, на которых настаивает РФ, не разрешат вопрос Крыма и присутствия российских войск на украинских границах. По словам гаранта, документ составлялся так, чтобы Украина была в более слабой позиции.
Такое мнение глава государства высказал в интервью "РБК Украина".
Зеленский отметил, что "Минск" — это документ, который никак не связан с безопасностью Украины и его исполнение не решит большинство нужных Украине вопросов.
"Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам нужно его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", — пояснил президент.
Более того, указывает Зеленский, Минскими соглашениями невозможно решить вопрос присутствия войск РФ на границах Украины или вернуть оккупированный Крым. Да и вообще этот документ составлен бездарно и таким образом, чтобы Украина была в более слабой позиции.
"Мы говорим: ну окей, давайте здесь бодаться. Но есть же все остальное. И что с этим другим делать? Поэтому большая история о безопасности Украины может включать в себя большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск". Никто не против. Но это будет вторично или даже третично", — резюмировал Зеленский.
Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения представляют опасность для Украины. По его словам, реализовать положения этого документа просто невозможно.
Ранее "Телеграф" пообщался с народными избранниками, которые рассказали, что компромисс между Украиной и западными партнерами по выполнению "Минских соглашений" пока не достигнут.
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