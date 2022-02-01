Угроза разрушения Украины и мобилизация миллионов: 5 главных тезисов из интервью Данилова

Глава СНБО оценил вероятность провокаций на границах Украины и подготовку страны к этому.

Угроза вторжения российских войск в Украину существует, как и провокации на границах, однако наша армия готова дать отпор. В настоящее время, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, некоторые страны продолжают поддерживать Россию, хотя на международной арене озвучивают совсем другие позиции.

Об этом и ряде других важных международных вопросов глава СНБО рассказал в интервью изданию Assosiated Press. А "Телеграф" собрал пять самых главных его тезисов.

О мобилизации 2,5 миллионов военнослужащих

По словам главы СНБО, Украина способна очень быстро и увеличить свою 250-тысячную армию в случае наступления со стороны России.

"Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллиона человек", — заявил секретарь СНБО.

Об угрозе, которую представляют для Украины минские соглашения

Алексей Данилов отметил, что Минскими соглашениями предполагается предоставление особого статуса для ОРДЛО и амнистия для российских боевиков. По мнению секретаря СНБО, эти аспекты нуждаются в пересмотре, ведь могут разрушить Украину.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российской пушки — а немцы и французы смотрели на это — всем умным людям уже было понятно, что реализовать положения этих документов невозможно", — отметил Данилов.

О провокациях со стороны РФ

Глава СНБО Украины отметил, что в настоящее время близ границ Украины сосредоточено около 120 тысяч российских военных и Москва может устроить провокацию "в любой момент". При этом, по мнению Данилова, паниковать преждевременно не стоит, ведь Москве для полномасштабного вторжения предстоит существенная подготовка, которую очень легко можно будет заметить.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может длиться от трех до семи дней, – сказал Данилов. – Мы этого еще не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся", — отметил глава СНБО.

О вступлении Украины в НАТО и препятствовании этому со стороны РФ

Данилов осудил требования России к НАТО, касающиеся запрета Украины вступать в Альянс. По мнению секретаря СНБО, Москва не имеет права диктовать такие правила, потому что Украина сделала свой выбор в пользу интеграции в НАТО и ЕС и закрепила это в конституции.

"Никто не имеет права диктовать нам, должны ли мы или не должны вступать в союзы. Это суверенное право нашего народа", — отметил Данилов.

Также глава СНБО подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке западных партнеров, в частности, в части предоставления вооружения.

О Германии и ее поддержке России

Глава СНБО раскритиковал Германию за непредоставление Украине вооружения и подчеркнул, что власти Берлина до сих пор не извинились должным образом перед Украиной за преступления нацистского режима во время Второй мировой войны, однако Берлин свои извинения принес России.

"Тогда им не следует говорить о демократии, а говорить, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними", – возмутительно отметил Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сказал руководитель Минобороны Алексей Резников об угрозе вторжения России.