НАТО может передать Украине мощные ракеты на фоне угрозы вторжения России - СМИ
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Что именно хотят отправить нашей стране, пока не раскрывается
На фоне тревожных новостей о вероятной подготовке России к вторжению, западные партнеры Украины начинают реагировать более конкретно. Так, среди прочего, появилась информация, что в Госдепартаменте США якобы одобрили заявки от балтийских стран насчет поставок нового оружия для укрепления ВСУ.
Подробности передает иностранное издание Politico.
Несмотря на то, что Украине в ближайшее время не удастся стать полноценной участницей Альянса, другие члены блока постоянно выражают свою солидарность. Согласно публикации в СМИ, только на этой неделе к администрации объединения обратились представители Литвы, Латвии и Эстонии.
Сообщается, будто бы все эти предложили свою помощь Украине с дополнительным вооружением. Однако из-за блокового статуса они не могли без информирования НАТО совершить его поставки.
Теперь же, после того как Госдепартамент США якобы рассмотрел прошение и согласовал его, такая возможность у государств Балтии есть. Отметим, что конкретный вид оружия, который может быть отправлен в Киев, не разглашается, но есть вероятность, что это будет ракеты "земля-воздух" и т.п.
Напомним, что увеличение военной помощи Украине является одним из трех пунктов вероятной реакции Америки на вероятное российское вторжение. При этом в сети уже активно обсуждают вероятную дату эскалации конфликта со стороны России.
Отдельное беспокойство вызывает повышенный интерес россиян к происходящему на оккупированном Донбассе. Так, накануне в Госдуме появился законопроект, предполагающий легитимизацию террористических групп "ДНР" и "ЛНР".
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