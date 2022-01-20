НАТО може передати Україні потужні ракети на тлі загрози вторгнення Росії — ЗМІ

Що саме хочуть відправити нашій країні, поки не розкривається

На тлі тривожних новин про можливу підготовку Росії до вторгнення західні партнери України починають реагувати конкретніше. Так, серед іншого, з’явилася інформація, що у Держдепартаменті США нібито схвалили заявки від балтійських країн щодо постачання нової зброї для зміцнення ЗСУ.

Подробиці передає іноземне видання Politico.

Незважаючи на те, що Україні найближчим часом не вдасться стати повноцінною учасницею Альянсу, інші члени блоку постійно висловлюють свою солідарність. Згідно з публікацією у ЗМІ, лише цього тижня до адміністрації об’єднання звернулися представники Литви, Латвії та Естонії.

Повідомляється, що всі вони запропонували свою допомогу Україні з додатковим озброєнням. Проте через блоковий статус вони не могли без інформування НАТО здійснити його постачання.

Тепер же, після того, як Держдепартамент США нібито розглянув прохання і погодив його, така можливість держав Балтії має. Зазначимо, що конкретний вид зброї, який може бути відправлений до Києва, не розголошується, але є ймовірність, що це будуть ракети "земля-повітря" тощо.

Нагадаємо, що збільшення військової допомоги Україні є одним із трьох пунктів ймовірної реакції Америки на ймовірне російське вторгнення. При цьому в мережі вже активно обговорюють ймовірну дату ескалації конфлікту з боку Росії.

Окреме занепокоєння викликає підвищений інтерес росіян до того, що відбувається на окупованому Донбасі. Так, напередодні у Держдумі з’явився законопроєкт, який передбачає легітимізацію терористичних груп "ДНР" та "ЛНР".