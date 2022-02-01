Укр

Украина плюс две страны: Зеленский сделал громкое заявление о новом союзе

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Президент Украины на очередном заседании ВРУ Новость обновлена 01 февраля 2022, 11:28
Президент Украины на очередном заседании ВРУ

Детали соглашения еще обговариваются

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в Европе создадут новый политический формат сотрудничества, состоящий из трех государств: Украины, Польши и Британии.

Об этом гарант заявил во вторник, 1 февраля, во время открытия седьмой сессии ІХ созыва Верховной Рады Украины.

По словам президента, украинское государство войдет в новый альянс, создание которого планируется в Европе. Кроме Украины в список будут включены соседняя Польша, а также Великобритания. Основные детали нового формата политического сотрудничества будут обнародованы уже в ближайшие дни.

Также Зеленский напомнил, что во вторник в столицу прибудут руководители правительств Польши и Великобритании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время очередного заседания Верховной Рады Украины президент Владимир Зеленский подписал важный указ о переходе украинского государства в основы профессиональной армии.

Теги:
#Украина #ВРУ #Зеленский #Альянс #Засідання
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