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Україна плюс дві країни: Зеленський зробив гучну заяву про новий союз

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Президент України на черговому засіданні ВРУ Новина оновлена 01 лютого 2022, 11:59
Президент України на черговому засіданні ВРУ

Деталі угоди ще узгоджуються

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що в Європі створять новий політичний формат співпраці, що складатиметься з трьох держав: України, Польщі та Британії.

Про це гарант заявив у вівторок, 1 лютого, під час відкриття сьомої сесії ІХ скликання Верховної Ради України.

За словами президента, українська держава увійде до нового альянсу, створення якого планується в Європі. Окрім України до списку долучать сусідню Польщу, а також Велику Британію. Основні деталі щодо нового формату політичної співпраці будуть оприлюднені вже у найближчі дні.

Також він нагадав, що у вівторок до столиці прибудуть керівники урядів Польщі та Великобританії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час чергового засідання Верховної Ради України президент Володимир Зеленсбкий підписав важливий указ щодо переходу української держави до засад професійної армії.

Також нагадаємо, що на поточному тижні Україна очікує на візит ще одного світового лідера — Бориса Джонсона, з яким український президент повинен обговорити деталі щодо болючих питань, що виникають на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Теги:
#Україна #ВРУ #Зеленський #Альянс #Засідання
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