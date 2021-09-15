Укр

Украинская армия усилилась новыми системами залпового огня (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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"Верба"
"Верба"

В отличие от "Града", новая установка полностью автоматизирована.

В Укроборонпроме сообщили о принятии на вооружение реактивной системы залпового огня "Верба". Боевая машина являет собой усовершенствованную версию БМ-21У "Град" и была разработана Харьковским конструкторским бюро им.Морозова (ХКБМ).

Об этом проинформировала пресс-служба компании.

Основным отличием установки от предшественника является его цифровая система, позволяющая навестись на цель, отстрелять боекомплект и перезарядиться полностью автоматически.

Боекомплект составляет 40 ракет калибра 122 мм, способных поразить цели, находящиеся на расстоянии в 40 километров. На перезарядку пакета придется выделить всего пять минут.

Автоматизация позволила сократить время подготовки РСЗО к залпу в пять раз именно благодаря отсутствию необходимости для человека вмешиваться в процесс стрельбы и перезарядки.

Кроме того, усовершенствования коснулись и систем навигации, связи, выравнивания и стабилизации боевой машины.

Верба
Верба

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что США намерены передать Украине установки "Железный купол".

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