Глава ВМС Германии заявил, что "Крым потерян для Украины": в Киеве остро ответили чиновнику

Кай-Ахим Шенбах сомневается в том, что Украина способна вернуть Крым.

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что временно оккупированный Крым, по его мнению, уже никогда не будет возвращен в состав украинского государства и это может стать одной из основных причин, препятствующих ему вступить в Альянс.

Об этом он сказал во время очередной пресс-конференции, отметив, что крымский полуостров якобы "потерян для Украины навсегда", а руководство России, в частности президент Владимир Путин, заслуживает исключительно глубокого уважения.

По словам Кайа-Ахима Шенбаха, оккупация части украинских территорий препятствует вступлению в НАТО. Подобная ситуация сейчас наблюдается и в Грузии. Командующий также подчеркнул, что ситуация с Украиной не сравнивается с вступлением в Альянс нескольких балтийских стран, ведь в момент присоединения они были суверенными, какими, по его мнению, не являются Украина и Грузия.

В заключение вице-адмирал добавил, что сейчас Путин заинтересован не столько в получении части украинских территорий, сколько в расколе Евросоюза, мол, таким образом российский президент планирует усилить свое влияние.

Заявление командующего ВМС Германии по Украине и Грузии

В свою очередь в Украине уже успели отреагировать на заявление командующего ВМС Германии. В частности украинский министр Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сейчас единство Запада в отношении России важно, как никогда, ведь для сдерживания агрессии РФ приложены огромные усилия.

Чиновник призвал немецких партнеров прекратить провозглашать такие скандальные заявления, ведь они подрывают единство и поощряют президента Путина на дальнейшие вторжения на территорию украинского государства.

Также Кулеба поблагодарил Германию за уже оказанную поддержку и подчеркнул, что нынешние заявления немецкой стороны только разочаровывают Украину и идут вопреки этой поддержке.

В МИД Украины также прокомментировали высказывания командующего ВМС Германии, подчеркнув, что Крым может быть потерян Украиной только в воображении немецкого вице-адмирала и призвали публично опровергнуть высказывания со стороны немецкого правительства.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Германия шантажировала Америку из-за газопровода РФ: немецкое правительство обратилось к Конгрессу США с призывом не внедрять санкции против газопровода "Серверный поток 2", подчеркнув, что такие шаги могут существенно "ослабить доверие".