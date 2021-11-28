Германия шантажирует США "ослаблением доверия" из-за газопровода Путина? В сеть попали любопытные документы

В Германии возможные санкции США назвали "победой Путина".

В Германии обратились к Конгрессу США с призывом не вводить санкции против газопровода "Серверный поток 2", так как такой шаг может "ослабить доверие".

Об этом стало известно изданию Axios из "неофициального документа", переданного в Конгресс из посольства Германии в Вашингтоне 19 ноября.

"Санкции США против "Северного потока — 2" подорвут обязательства, данные Германии в Совместном заявлении, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения Совместного заявления, включая положения, поддерживающие Украину. В конечном итоге они нанесут ущерб трансатлантическому единству", — говорится в документе.

В этих записях должно быть отображено то, насколько серьезно Берлин относится к выполнению июльских соглашений, в которых президент США Джо Байден и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель согласовали свою позицию относительно "СП-2". После их заключения Вашингтон приостановил введение новых санкций против России, а Германия пообещала использовать свои рычаги влияния в ЕС для ответа России, в случае, если Путин будет использовать газ как оружие.

В частности в новом документе идет речь, что Германия будет на национальном уровне предпримет "решительные публичные заявления" и оценит возможность введения ограничений на другие будущие топливные проекты России. На уровне ЕС, говорится в документе, Берлин принимает участие в поиске вариантов дополнительных ограничительных мер против Москвы.

Также там указано, что в настоящее время "Северный поток 2" не представляет угрозы для Украины "пока обеспечен разумный транзит газа". А вот возможные санкции США там называют "победой Путина", поскольку они разрушат доверие между странами Запада.

Как известно, "Северный поток 2" позволяет России поставлять газ напрямую в Германию в обход Украины. В Берлине этот проект называют "экономическим", но ряд стран с этим не согласны. В частности, в Украине его расценивают, как инструмент гибридной войны, созданный с целью лишить Украину транзита газа и тем самым убрать последнюю преграду для полномасштабного вторжения.

10 сентября в Газпроме заявили, что он достроен на все сто процентов. Теперь он ожидает сертификации перед запуском в эксплуатацию.

Примечательно, что после этого цены на газ в Европе резко поползли вверх и уже в октябре побили исторические рекорды.